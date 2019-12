Écosse : une opération majeure pour remédier à une défaillance du réseau de gaz de Falkirk

Des centaines d’ingénieurs se rendent dans les foyers de la région de Falkirk, en Écosse, dans le cadre d’une opération majeure visant à remédier à la défaillance d’un réseau de gaz.

Des milliers de personnes ont passé la nuit sans chauffage par des températures glaciales après la panne de dimanche matin.

Des appareils de chauffage et des cuisinières portables ont été distribués aux résidents vulnérables et 14 écoles et crèches sont fermées.

La société d’infrastructure gazière SGN a déclaré qu’elle espérait se rendre dans 8 000 propriétés touchées.

La société a déclaré qu’elle faisait “d’énormes progrès” en visitant les établissements situés dans les zones des codes postaux FK2 et FK5.

Plus de 250 ingénieurs sont allés de porte en porte pour couper l’alimentation en gaz au compteur pour des raisons de sécurité.

Le conseil de Falkirk a annoncé que la majorité des écoles de la région, ainsi que le centre d’apprentissage et de garde d’enfants Kinnaird Waters, rouvrirait en milieu de semaine.

Les écoles primaires et maternelles de Bainsford, le centre d’apprentissage et de garde à l’enfance Larbert, ainsi que les écoles primaires Kinnaird et Thistle Wing resteront fermés.

SGN a averti que certaines maisons pourraient ne pas être alimentées en gaz jusqu’à ce week-end dans le pire des cas.

“Peut-être en fin de semaine”

Le porte-parole de SGN, Denis Kerby, a déclaré qu’ils travaillaient pour rétablir le réseau le plus rapidement possible.

“Cela pourrait prendre quelques jours, mais en ce qui concerne le retour complet, nous l’envisageons d’ici cinq jours”, a-t-il déclaré à la télévision écossaise.

“Cela pourrait être jusqu’à vendredi, cela pourrait même être dans le week-end – mais c’est vraiment le pire des scénarios.”

Il a ajouté que les ingénieurs devaient visiter chaque maison même si les résidents avaient réussi à éteindre leurs propres appareils.