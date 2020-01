Cette année, Abidjan, surnommée « la Perle des lagunes », est l’une des destinations à suivre en Afrique de l’Ouest. L’ancienne capitale de la Côte d’Ivoire rayonne par son attrait artistique et culturel.

En Afrique de l’Ouest, Abidjan est l’une des destinations à suivre en 2020. Peut-être moins touristique que Dakar, la première ville du Sénégal, le principal centre urbain de la Côte d’Ivoire et ses environs devrait néanmoins régaler tous les « routards » qui passeraient dans le coin. Notamment grâce à son éveil à la création et aux arts contemporains, ainsi que le notait la journaliste Sylvie Wolff, en décembre dernier, dans L’Express. Proposition d’itinéraire.

Plateaux en iroko sculpté

Pourquoi ne pas commencer par visiter Grand-Bassam – classée en 2012 au patrimoine mondial de l’UNESCO –, à quelques dizaines de kilomètres d’Abidjan, ancienne capitale ivoirienne et station balnéaire historique, mouillée par l’Atlantique ; en plus de son architecture du 19ème et 20ème siècles totalement préservée, la ville dispose d’un musée national du costume, dans lequel les badauds peuvent « en apprendre » sur les us et coutumes ivoiriens. Haut lieu de la culture, contemporaine cette fois-ci, la Fondation Donwahi, située au nord d’Abidjan, offre quant à elle un espace charmant « ouvert sur le monde et la création » ; une sorte de « ruche culturelle » où l’on butine des expos, des films, des recueils d’artistes, et où l’on dispose même… d’un espace bar.

Toujours dans l’art culturel : l’espace Amani, tenu et « nourri » par le propriétaire, N’Guetta, qui se définit lui-même comme un artiste galeriste autodidacte. Ses pièces, en bois, teck ou manguier, servent de tables basses, de miroirs ou de vases géants, et sont uniques. Le lieu renferme également des sculptures tribales anciennes, des plateaux en iroko sculpté et des dessous-de-plat en bronze, entre autres. Enfin, pourquoi ne pas aller flâner dans la Galerie Louise Guirandou, portée par Simone Guirandou N’Diaye, grande personnalité de la Côte d’Ivoire – et même au-delà – qui a inauguré son premier espace culturel en… 1980 ! Plasticiens et autres artistes s’y croisent et s’y laissent découvrir, dont le célèbre designer sénégalais Ousmane Mbaye.

« La lumière de la paix »

C’est autour de ce vivier artistique et culturel qu’Abidjan a d’ailleurs lancé, le 23 décembre dernier, la 9ème édition de l’illumination de ses rues, bien nommée « Abidjan, perle des lumières », pour les fêtes de fin d’année. Chapeautée par la Première Dame, Dominique Nouvian Ouattara, la cérémonie a accueilli plusieurs personnalités du gouvernement, de nombreux élus et, surtout, la foule, venus assister au lancement de cet événement, depuis l’esplanade de la Cathédrale Saint Paul d’Abidjan, au pied d’un majestueux sapin métallique d’une dizaine de mètre. Le thème de cette édition ? « Partageons ensemble la lumière de la paix ».

« Pour coller à ce thème, Madame Dominique Ouattara, Première Dame et marraine de cet événement, a délivré un message fortement emprunt des valeurs de paix et de tolérance », a précisé un communiqué. « Je vous encourage, chers concitoyens, à partager les vertus de la paix dans notre existence quotidienne en témoignant de l’amour et de la bonté envers nos frères et sœurs sans distinction de race, de religion, d’ethnie ou de parti politique », a-t-elle exhorté.

Touches culturelles

Et pour se loger, direz-vous ? Pas très « routard » mais offrant un magnifique point de vue, l’hôtel Pullman, qui vient d’être entièrement rénové, trône fièrement sur les hauteurs du quartier d’affaires d’Abidjan (Le Plateau). Avec un total de 265 chambres, dont 20 suites, à 20 minutes à peine de l’aéroport Félix Houphouët Boigny, l’établissement a été revu selon les tendances naturelles de la Côte d’Ivoire : métal, pierre, bois et cuir en guise de ciment. Niveau cuisine, l’hôtel fait désormais les choses en grand, puisque les produits locaux sont à l’honneur. Quant aux chambres et aux espaces intérieurs, ouvrez les yeux : des touches culturelles s’y cachent forcément. Et la nuit, évidemment, l’hôtel scintille de mille feux, pour faire honneur à Abidjan, « ville lumière ».