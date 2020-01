La fumée des incendies en Australie fera un ”circuit complet” autour du globe, selon la Nasa

La fumée des énormes feux de brousse en Australie reviendra bientôt en Australie, affirme la Nasa.

Des incendies massifs ont fait rage le long de la côte est du pays pendant des mois, poussant la fumée à travers le Pacifique.

La Nasa a déclaré que les panaches de flammes autour du jour de l’An avaient traversé l’Amérique du Sud, y brumant le ciel, et se sont déplacés “à mi-chemin autour de la Terre” le 8 janvier.

“La fumée devrait faire au moins un circuit complet autour du globe”, a déclaré l’agence spatiale américaine.

Des centaines de feux de brousse ont brûlé en Australie, tuant au moins 28 personnes et détruisant plus de 2 000 maisons.

L’ampleur et l’intensité sans précédent des incendies ont été exacerbées par le changement climatique, selon les experts.

Comment la fumée voyage ?

La Nasa a déclaré que les récents incendies avaient été si importants qu’ils avaient produit un nombre “inhabituellement important” d’événements pyrocumulonimbus – des orages provoqués par le feu.

Ceux-ci ont envoyé de la fumée dans la stratosphère, certains atteignant 17,7 km.

“Une fois dans la stratosphère, la fumée peut parcourir des milliers de kilomètres depuis sa source, affectant les conditions atmosphériques dans le monde”, explique la Nasa.

L’agence a indiqué qu’elle étudiait les effets de la fumée à cette altitude et si celle-ci fournissait “un refroidissement ou un réchauffement atmosphérique net”.

Quel a été l’impact de la fumée ?

La Nasa a noté que la fumée avait changé la couleur du ciel en Amérique du Sud et touché de façon dramatique la Nouvelle-Zélande, où elle a «causé de graves problèmes de qualité de l’air» et «assombrit visiblement la neige au sommet des montagnes».

Les grandes villes australiennes, dont Sydney, Melbourne, Canberra et Adélaïde, ont également subi des niveaux de qualité de l’air dangereux en raison de la fumée des feux de brousse à proximité.

Quelle est la gravité de la fumée de brousse pour la santé ?

Mardi, les résidents de Melbourne ont subi une deuxième journée consécutive avec une qualité de l’air “dangereuse”, ce qui a suscité des inquiétudes concernant la santé publique.

Plus de 100 incendies continuent de brûler dans l’est du pays, mais les conditions plus fraîches ces derniers jours et les précipitations prévues ont aidé les efforts de lutte contre les incendies.