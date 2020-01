Crash de l’avion iranien : plusieurs personnes arrêtées, annonce Téhéran

Plusieurs personnes ont été arrêtées en Iran pour avoir abattu accidentellement un avion de passagers ukrainien avec un missile, selon la justice du pays.

Le porte-parole Gholamhossein Esmaili a déclaré que l’enquête sur l’incident se poursuivait, mais n’a fourni aucun détail.

Le président Hassan Rohani a déclaré que l’enquête serait supervisée par un “tribunal spécial”.

Le vol PS752 d’Ukrainian International Airlines a été abattu peu après son décollage de Téhéran mercredi, tuant les 176 personnes à bord.

La plupart des victimes étaient des citoyens iraniens et canadiens.

Pendant les trois premiers jours après l’accident, l’Iran a nié que ses forces armées avaient abattu le Boeing 737-800 et a suggéré qu’il y avait eu une défaillance technique.

Mais au fur et à mesure que les preuves montaient, les Gardiens de la révolution ont déclaré que l’opérateur d’un système de défense antimissile avait confondu l’avion avec un missile de croisière américain et avait tiré sur lui.

Les défenses aériennes de l’Iran étaient en état d’alerte élevé parce que le pays venait de tirer des missiles balistiques sur deux bases américaines en Irak, en représailles au meurtre du grand général iranien Qasem Soleimani lors d’une frappe de drones américains à Bagdad.

L’admission de la responsabilité a provoqué une colère généralisée en Iran, et des manifestants sont descendus dans les rues de la capitale et de plusieurs autres villes pour dénoncer les mensonges du gouvernement et les dirigeants religieux, y compris le chef suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Que savons-nous de l’enquête de l’Iran ?

M. Esmaili a déclaré lors d’une conférence de presse à Téhéran que le pouvoir judiciaire “enquêterait sur les causes et l’impact direct de l’incident”.

Il a ajouté : “Nous allons enquêter sur la mesure dans laquelle le bellicisme américain a provoqué cet événement. Plusieurs personnes ont été arrêtées et l’enquête se poursuit”.

Dans un discours télévisé, le président Rohani a déclaré que le pouvoir judiciaire réunirait un tribunal spécial avec un juge de haut rang et des dizaines d’experts pour superviser l’enquête.

“Ce ne sera pas un cas régulier et habituel. Le monde entier surveillera ce tribunal”, a-t-il ajouté.

M. Rohani a également souligné que “l’événement tragique” de mercredi ne devrait pas être imputé à une seule personne.

“Ce n’est pas seulement la personne qui a appuyé sur la détente, mais aussi les autres responsables”, a-t-il déclaré.