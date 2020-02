Interdiction des taxis-motos à Lagos : chaos en ville après la suppression des okadas

Il y a eu des perturbations généralisées dans la capitale commerciale du Nigéria, Lagos, le premier jour ouvrable d’interdiction des taxis-motos et taxis-tricycles.

Il y avait de longues files d’attente dans les gares routières, même si des transports supplémentaires étaient prévus, tandis que certains marchaient sur des kilomètres.

Les motos commerciales sont le moyen de transport public le plus répandu dans la ville d’au moins 20 millions d’habitants, connue pour ses embouteillages.

Les autorités ont déclaré que l’interdiction était nécessaire pour des raisons de sécurité.

Ils ont dit que les taxis-motos, appelés okadas, et les taxis-tricycles, appelés kekes, ont causé “la mort et le désordre”

L’interdiction a-t-elle été effective ?

L’interdiction n’incluait pas les motos et motos privées utilisées par les sociétés de livraison, mais samedi, le premier jour de l’interdiction, des plaintes ont été déposées selon lesquelles la police les arrêtait.

Quelques dissidents ont été arrêtés au cours du week-end, mais l’interdiction a été presque totalement respectée lundi, premier jour ouvrable depuis son entrée en vigueur.

Comment les gens ont-ils réagi ?

La décision n’a pas été bien accueillie par les navetteurs, qui estiment que celle-ci est élitiste et vise les pauvres.

Alors que de nombreux navetteurs en sueur attendaient dans les gares routières des taxis et des bus non disponibles lundi, ils se demandaient pourquoi le gouvernement n’avait pas proposé d’alternatives avant de prononcer l’interdiction.

Le gouvernement a déclaré qu’il avait fourni plus de bus et de bateaux publics à ceux qui se trouvaient le long des voies navigables, mais la vérité est que les kekes et les okadas fournissaient un service dont ils avaient grandement besoin.

Ils sillonnaient notamment les rues et les zones difficiles d’accès où les bus et les taxis ne peuvent pas aller.