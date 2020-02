Microsoft, Sony et Nintendo sur la voie de partenariats historiques

Avec le développement du jeu en ligne et du cloud gaming, le jeu vidéo tend naturellement à dépasser les frontières et les barrières physiques pour rassembler des joueurs du monde entier… et plus récemment des multinationales concurrentes. En cela les récentes déclarations de Phil Spencer, responsable de Microsoft Xbox, ont fait l’effet d’une bombe dans l’industrie du jeu vidéo : il ne considère plus Sony Playstation et Nintendo comme ses concurrents principaux, que sont plutôt les géants Google et Amazon. Les partenariats entre les trois acteurs traditionnels du marché s’esquissent à l’heure d’une évolution fondamentale de ce qui peut être considéré comme « l’industrie culturelle du XXI siècle ».

Le jeu vidéo est une affaire à la fois divertissante et sérieuse, ce n’est plus une question d’âge ou de culture, et l’activité vidéo-ludique pourrait rassembler dans un avenir proche des milliards de joueurs. C’est du moins l’ambition de Google, nouvel acteur sur le marché depuis 2019. En réaction à cette perspective, le responsable de la division Xbox de Microsoft – du nom de la console – Phil Spencer a pris le devants et porte le regard vers le moyen terme : les acteurs traditionnels du jeu vidéo, s’ils veulent continuer de peser, doivent collaborer pour faire face à la concurrence émergente de géants aux moyens colossaux.

« Nous voyons Amazon et Google comme nos principaux concurrents pour l’avenir, a déclaré Spencer au média en ligneProtocol. Ce n’est pas un manque de respect pour Nintendo et Sony, mais les entreprises traditionnelles de jeux vidéo sont hors-position. Elles pourraient essayer de recréer Azure [les infrastructures de Microsoft pour le cloud], mais nous avons investi des dizaines de milliards de dollars dans le cloud ces dernières années. »

Car en ces années pivots que sont 2019 et 2020, le jeu vidéo n’est plus seulement une question de matériel performant, console ou PC : le « cloud gaming » bouleverse la donne en faisant tourner les jeux sur des serveurs. Le « marché de niche » de la console semble destiné à être dépassé, submergé même, par l’expansion d’une technologie plus ouverte, moins coûteuse pour le consommateur. « Je ne veux pas me perdre dans une guerre des formats avec eux [Sony et Nintendo] quand Amazon et Google cherchent à proposer du gaming à 7 milliards de gens. A l’arrivée, c’est l’objectif », a rajouté le patron de Xbox.

Partenariat stratégique et coup de gueule

Phil Spencer propose donc à ses concurrents historiques de se rallier sous le « cloud » de Microsoft afin de ne pas perdre temps et argent à tenter de lutter sur un terrain où ils ont beaucoup de retard. Mieux que ça, il leur dit en substance que c’est inéluctable s’ils veulent demeurer dans le « game » ! En cela 2020 prolonge les annonces historiques de 2019, quand Microsoft et Sony ont annoncé leur intention de développer un « partenariat stratégique » sur le cloud et l’intelligence artificielle. La photo de la poignée de main entre les deux PDG avait fait le tour du monde. N’oublions pas que les constructeurs historiques des Xbox et de Playstation sont toujours concurrents, surtout en 2020, année de sortie de la nouvelle génération de consoles. Mais ça, c’est le court terme.

En juin 2019, Sony, Nintendo et Microsoft s’étaient aussi insurgés dans une lettre commune adressée à Trump contre la hausse des droits de douane sur les produits fabriqués en Chine. C’est le cas d’une grande majorité de consoles et les trois entreprises craignaient des pertes financières importantes (la marge sur les consoles est faible) comme des licenciements dans une industrie qui pèse 120 milliards de dollars dans le monde en 2019. Malgré la désescalade entre les États-Unis et la Chine sur ce front, grâce à la signature en janvier dernier d’un accord commercial, plusieurs entreprises technologiques envisageraient toujours de transférer une partie de leur production en dehors de Chine. Les noms de HP, Dell, Microsoft, Alphabet (maison mère de Google), Amazon, Sony et Nintendo ont été cités par la presse spécialisée. Toutes ces entreprises semblent partager un même constat : les deux puissances rivales n’ont signé qu’une trêve, de même que les coûts de production en Chine suivent une tendance à la hausse. Vietnam, Thaïlande et Indonésie pourraient être les gagnants de ces évolutions du marché.

Plus d’un milliard de jeux PS4 vendus

Si le business n’est plus dans la vente de consoles selon Spencer, il n’en demeure pas moins que la nouvelle génération de matériel sortira en fin d’année, tandis que l’offre en streaming se développera. Les GAFA sont les nouveaux acteurs qui commencent à bouleverser la donne, malgré les débuts décevants du service Stadia de Google. Avec les moyens colossaux dont l’entreprise dispose, nul doute qu’elle proposera mieux bientôt, alors que la néo-concurrence du jeu en streaming s’aligne : le fabriquant de processeurs et cartes graphiques Nvidia vient de lancer ce mois-ci GeForce Now… en attendant l’irruption d’Amazon, officieusement annoncée pour cette année. Amazon qui a déjà massivement investi dans le jeu vidéo en rachetant la chaîne Twitch pour un milliard d’euros en 2014, puis en se lançant dans le développement de jeux avec sa filiale Amazon Games Studio.

Tandis que la mue du marché s’effectue, les ventes de jeux se portent à merveille. Sony a annoncé fin janvier avoir vendu 1,15 milliard de jeux PS4 physiques et dématérialisés en l’espace six ans ! La firme japonaise est également celle qui vend le plus grand nombre de consoles, avec 450 millions d’unités écoulées depuis la sortie de la première Playstation en 1994. Des chiffres qui explosent ceux de Nintendo, et surtout de Microsoft. La Xbox se vend beaucoup moins, et on comprend mieux pourquoi Spencer souhaite se concentrer sur l’avenir, le dématérialisé, le cloud et les abonnements. Les trois grands constructeurs historiques demeureront concurrents, chacun avec leur personnalité, leur style et leurs exclusivités, mais ils seront peut-être tous bientôt embarqués sur le même nuage.

Gaëtan Mortier