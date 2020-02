La tempête Ciara fait au moins sept morts en Europe

Au moins sept personnes sont mortes à travers l’Europe alors que la tempête Ciara se déplace vers l’est, fermant les transports et laissant des centaines de milliers de personnes sans électricité.

Des vents violents en Pologne ont arraché le toit d’un magasin de location de skis, tuant une femme et ses deux filles. Leur père a été blessé.

Un homme est décédé après le chavirement de son bateau dans le sud de la Suède. Une autre personne à bord est toujours portée disparue.

Deux personnes ont été tuées dans leurs voitures – une en Allemagne et une en Slovénie.

Un Britannique de 58 ans a été tué dimanche après qu’un arbre soit tombé sur sa voiture.

L’île méditerranéenne de la Corse en France a enregistré des vents de plus de 220 km / h lundi soir, alors que de fortes pluies, des vents puissants et des inondations se sont répandus sur le continent.

Les autorités ont déclaré que les vents avaient alimenté un incendie dans le nord de l’île. Les ferries et les vols vers et depuis Corse sont restés perturbés mardi.

Des vents allant jusqu’à 200 km / h ont également été enregistrés dans le nord de l’Italie. Une femme de 71 ans a été tuée lorsqu’elle a été touchée par des débris d’un toit à Traona, en Lombardie.

La tempête Ciara – également connue sous le nom de tempête Sabine dans certaines parties de l’Europe – a causé d’importants dégâts.

Dimanche dernier, après avoir balayé l’Irlande et le Royaume-Uni pour la première fois, la tempête a frappé la côte nord de l’Europe continentale.

Les transports ont été fermés et les écoles ont dû fermer en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Lundi, les autorités néerlandaises ont signalé des embouteillages de plus de 720 km à travers le pays, et il y a toujours eu des interruptions de vol mardi après que les compagnies aériennes ont annulé des centaines de voyages.