Le Portugal s’annonce comme le partenaire privilégié de l’Inde en Europe

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, a déclaré ce vendredi 14 février dans une interview accordée au journal indien The Times of India que les relations avec l’Inde seraient un point central de la présidence portugaise de l’Union européenne.

“Lorsque le Portugal assumera la présidence du Conseil de l’Union européenne (UE) au premier semestre 2021, je suis sûr que, comme le gouvernement portugais l’a déjà précisé, les relations UE-Inde seront un point central,” a-t-il indiqué.

À la veille d’une visite d’État en Inde, interviewé par la chaîne de télévision publique indienne Doordarshan News, Marcelo Rebelo de Sousa a décrit l’accord de libre-échange avec l’Inde – en cours de négociation – comme étant stratégiquement très important pour l’UE et a promis que le Portugal lutterait pour qu’il voit le jour.

À son arrivée à New Delhi, jeudi dernier, M. De Sousa a déclaré que sa visite en Inde avait des objectifs très spécifiques et que les mesures ayant été prises au cours des quatre dernières années pourraient être abordées lors de cette visite, et que le travail se poursuivra jusqu’à ce que les Portugais accèdent à la présidence de l’UE.

Un nouveau sommet UE / Inde dans les tuyaux

Dans une interview accordée au Times of India, le chef d’État portugais a déclaré que son pays s’était battu pour nouer des relations plus étroites entre l’Inde et l’Union européenne et que c’était durant la dernière présidence portugaise de l’UE, en 2000, que le tout premier sommet UE / Inde avait eu lieu.

Marcelo Rebelo de Sousa a également déclaré, après une réunion avec le Premier ministre indien à New Delhi, qu’un sommet Union européenne-Inde se tiendrait “dans quelques mois” et qu’il “sera approfondi” pendant la présidence portugaise de l’UE.

“Les relations avec l’Union européenne (UE) ont été discutées”, a déclaré Marcelo Rebelo de Sousa aux journalistes, se référant à sa rencontre avec Narendra Modi. “Il y aura un sommet entre l’UE et l’Inde dans quelques mois. Mais au ce sera au cours de la présidence portugaise que les résultats de ce sommet seront approfondis, dans un an. ”

Le président De Sousa, qui s’exprimait au Musée national de New Delhi, n’a pas précisé quand le sommet aura lieu. La Croatie occupe actuellement la présidence de l’UE ; au second semestre de cette année, l’Allemagne prendra le relais, suivie de la présidence portugaise au premier semestre 2021.