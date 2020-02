Coronavirus : tous les éléments sont réunis pour une pandémie

Les craintes se sont accentuées ce lundi 24 février autour du fait que l’épidémie de coronavirus en Chine pourrait devenir une pandémie avec des conséquences perturbatrices et mortelles pour les pays du monde entier, après une forte augmentation des infections en Corée du Sud, en Italie et en Iran.

Une flambée d’infections en dehors de la Chine continentale a déclenché une forte baisse des marchés boursiers asiatiques et des contrats à terme sur actions de Wall Street, les investisseurs ayant fui vers des valeurs refuges telles que l’or. Les prix du pétrole ont chuté et le won coréen est tombé à son plus bas niveau depuis août.

“Le flux de nouvelles du week-end a quelque peu changé la donne, l’accent est beaucoup plus mis sur la menace d’une épidémie en dehors de la Chine”, a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier Pepperstone.

La quatrième ville de Corée du Sud, Daegu, est devenue de plus en plus isolée, le nombre d’infections y augmentant rapidement, Asiana Airlines et Korean Air suspendant leurs vols vers la ville jusqu’au 9 mars et le 28 mars respectivement.

En Europe, le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a déclaré qu’il parlerait bientôt avec ses homologues européens pour discuter de la meilleure façon de faire face à une éventuelle épidémie en Europe, après que l’Italie a signalé un troisième décès dû au virus pseudo-grippal et 150 infections, contre seulement trois auparavant.

«Ce soir, il n’y a pas d’épidémie en France. Mais il y a une situation problématique à la porte, en Italie, que nous observons avec une grande attention », a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse. Pendant ce temps, l’Italie a bouclé les villes les plus touchées et interdit les rassemblements publics dans une grande partie du nord, y compris l’arrêt du carnaval de Venise, où il y avait deux cas, pour tenter de contenir la plus grande épidémie en Europe.

L’Autriche a suspendu les services de train au-dessus des Alpes en provenance d’Italie pendant environ quatre heures après que deux voyageurs ont montré des symptômes de fièvre. Le train transportant environ 300 passagers de Venise, en Italie, à Munich en Allemagne a été autorisé à poursuivre son voyage après que les deux ont été testés négatifs pour le nouveau coronavirus. Le ministre autrichien de l’Intérieur, Karl Nehammer, a déclaré qu’un groupe de travail sur les coronavirus se réunirait lundi pour discuter de l’opportunité d’introduire des contrôles aux frontières avec l’Italie.

Lundi, les autorités sud-coréennes ont signalé un septième décès et 161 nouveaux cas, portant le total à 763. Parmi les nouveaux cas, 115 étaient liés à une église à Daegu. Séoul a relevé son alerte aux maladies infectieuses à son plus haut niveau ce dimanche 23 février après que la ville du sud-est et le comté voisin de Cheongdo – où les infections ont augmenté la semaine dernière – ont été désignés «zones de soins spéciaux».

L’escalade du niveau d’alerte permet au gouvernement coréen d’envoyer des ressources supplémentaires à Daegu et Cheongdo, d’empêcher de force les activités publiques et d’ordonner la fermeture temporaire des écoles. “Le gouvernement fera tout son possible pour minimiser l’impact économique et veiller à ce que l’élan de la reprise ne soit pas interrompu alors que nous nous préparons au pire des scénarios”, a déclaré lundi le vice-ministre sud-coréen des Finances, Kim Yong-beom.

L’Iran, qui a annoncé mercredi ses deux premiers cas, a déclaré avoir confirmé 43 cas et huit décès. La plupart des infections se sont produites dans la ville sainte musulmane chiite de Qom. L’Arabie Saoudite, le Koweït, l’Iraq, la Turquie et l’Afghanistan ont imposé des restrictions de voyage et d’immigration à la République islamique.

En dehors de la Chine continentale où elle est apparue à la fin de l’année dernière, l’épidémie s’est propagée à quelque 28 autres pays et territoires, avec un bilan d’environ deux douzaines de morts, selon un bilan de Reuters.

Une situation «sévère et complexe»

La Chine a signalé 409 nouveaux cas sur le continent, contre 648 un jour plus tôt, portant le nombre total d’infections à 77 150 cas au 23 février. Le nombre de morts a augmenté de 150 à 2 592.

La grande majorité des infections se sont à nouveau produites dans la province du Hubei, preuve supplémentaire que les efforts pour contenir l’épidémie en Chine fonctionnent et ont permis à quatre autres provinces de réduire leurs mesures de réponse aux coronavirus. Le Hubei et sa capitale, Wuhan, restent pratiquement coupés du monde extérieur, mais les usines, les entreprises et les chantiers de construction rouvrent lentement dans le reste de la Chine après de longues vacances du Nouvel An lunaire.

“À l’heure actuelle, la situation épidémique est toujours grave et complexe, et le travail de prévention et de contrôle est au stade le plus difficile et le plus critique”, a déclaré ce dimanche 23 février le président chinois Xi Jinping. Il a ensuite souligné l’importance de lutter contre l’épidémie dans la capitale Pékin, qui exige que les personnes arrivant d’ailleurs de Chine soient mises en quarantaine à leur lieu de résidence pendant 14 jours.

Le président chinois a par ailleurs affirmé que la situation aurait un impact relativement important, mais à court terme, sur l’économie et que Pékin intensifierait les ajustements politiques pour aider à amortir le coup. Le groupement du G20 des principales économies du monde a appelé le week-end dernier à une réponse coordonnée à l’épidémie de coronavirus. Le FMI a prédit que le virus réduirait la croissance économique en Chine cette année à 5,6% et de 0,1 point de pourcentage la croissance mondiale.