Coup de pression explosif de la Corée du Nord

La détente entre les deux Corées a été soufflée cette semaine avec la démolition par Pyongyang du bureau de liaison intercoréen, situé à la frontière des deux nations rivales. Une réaction habillée des habituelles insultes fleuries de Kim Jong-un qui a mal reçu l’envoi depuis le sud par des dissidents nord-coréens de ballons chargés de tracts de propagande.

Construit en Corée du Nord en 2018 lors de la phase d’apaisement favorisée par le président sud-coréen Moon Jae-in, ce bureau réunissait des délégations du nord et du sud et était destiné à apaiser les tensions militaires en favorisant le dialogue. Kim Jong-un menace désormais de remilitariser la frontière en la transformant en « forteresse » et a déclaré que son armée est « totalement prête » à intervenir.

Les relations avec les États-Unis, déjà abîmées par l’échec de la dernière rencontre entre Donald Trump et le leader nord-coréen en février 2019, s’en trouvent clairement altérées. « L’espoir d’améliorer les relations avec les États-Unis s’est transformé en désespoir » a ainsi déclaré la semaine dernière le ministre des Affaires étrangères nord-coréen.

Au-delà de la susceptibilité du clan de Kim Jong-un au sujet de la propagande étrangère, la réaction nord-coréenne a des raisons profondes : montrer le mécontentement du régime vis à vis des sanctions internationales et jouer la carte rebattue du coup de pression. « La pratique nord-coréenne montre une inclination pour des logiques de coercition discursives, en menaçant ses ennemis de frappes et en cherchant l’obtention d’avantages économiques » écrit Philippe Langloit dans un article de DSI (« La Corée du Nord est-elle militairement crédible ? »).

Le président sud-coréen Moon Jae-in, qui a parié ces dernières années sur un rapprochement avec le nord, se trouve affaibli par ce changement de ton et a appelé à laisser ouverte la fenêtre du dialogue. Le Kremlin a vite réagi par la voix de son porte-parole qui s’est dit préoccupé et a exhorté « toutes les parties à la retenue ».

