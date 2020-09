Le numérique et le pharmaceutique, grands gagnants de la pandémie

Alors que l’économie mondiale plonge dans une récession record, les secteurs du numérique et du pharmaceutique ont au contraire le vent en poupe.

A la sortie d’un été hors du commun au cœur d’une année de crise sanitaire et économique, les chiffres de l’évolution de l’économie mondiale sont sans précédent. En Europe, le Royaume-Uni connaît le pire résultat en subissant une chute de 20,4 % de son PIB, alors que la moyenne de l’Europe des 27 est de 11,9 %. La baisse du PIB atteint les 18,5 % pour l’Espagne, 13,8 % pour la France, 10,1 % pour l’Allemagne…

Hors Europe les chiffres sont tout aussi inquiétants, avec à titre d’exemple un plongeon de 23,9 % pour l’Inde, près de 10 % pour les États-Unis et le Brésil, 17 % au Mexique… Le Japon s’en sort moins mal avec une baisse 7,8 %, tandis que la Chine parvient à éviter une récession grâce au rebond de 11,5 % connu au 2e trimestre, après une chute de 10 % lors du premier.

La croissance accélérée des géants du numérique

Au-delà des tendances nationales, des secteurs ont bénéficié du contexte de crise, en premier lieu les géants du numérique nord-américains et chinois. Tant les GAFAM américains (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) que les BATX chinois (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) se portent à merveille. L’économie de l’Internet a été tirée vers le haut par les services cloud, les nouveaux abonnements et le commerce en ligne.

Ainsi la fortune Mark Zuckerberg s’est accrue de 41 %, tandis que le titre de Facebook grimpait d’autant. Celle du Chinois de Jack Ma, fondateur d’Alibaba, a grimpé de 12 à 58,9 milliards de dollars. La plus grosse fortune au monde, celle du patron d’Amazon Jeff Bezos, a quant à elle progressé de 74 % et a dépassé les 200 milliards de dollars. Selon une étude de Keley Consulting, le e-commerce a gagné plus d’acheteurs pendant le premier mois du confinement que durant les deux années précédentes.

A mentionner également la logique progression fulgurante de Netflix qui a gagné 26 millions d’abonnés payants et dont la valeur a augmenté de 55 % depuis le début de l’année. Les réseaux sociaux Instagram et TikTok surfent également sur la vague du succès, tout comme le service de visioconférence Zoom.

Industrie pharmaceutique : de la bonne santé à la fièvre spéculative

L’industrie pharmaceutique (notamment dans le domaine des équipements et des médicaments) connaît elle aussi un bond en avant. En Europe son taux de production a bondi de 13 % en moyenne, selon L’Usine Nouvelle. L’article souligne souligne également la hausse de l’indice boursier TSR (cours des actions et dividendes versés) : + 13 % dans le monde, + 31 % en France, +81 % en Chine.

Ce sont les actions des entreprises de la biotech qui ont connu les hausses les plus impressionnantes, faisant parler de fièvre spéculative. Ainsi la société américaine Moderna, candidate à un vaccin contre le Covid-19, a gagné 250 % en Bourse depuis janvier, quand d’autres comme Inovio dépassent les 330 %… voire même les 3580 % concernant Novavax, qui travaille également sur un vaccin. L’excès spéculatif sur cette dernière est toutefois en train d’être partiellement corrigé depuis le mois d’août.

Pour reprendre un peu de recul sans perdre de hauteur, selon les calculs de l’agence Bloomberg, la fortune des 500 personnes les plus riches du monde a augmenté de 809 milliards de dollars (soit 14%) depuis le début de l’année.

G.M.