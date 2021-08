Au Sénégal, dans le cadre d’un vaste programme de modernisation de ses infrastructures judiciaires, le ministère de la Justice a annoncé le lancement de grands travaux de rénovation et de construction de ses bâtiments publics. Des travaux d’ampleur réalisés grâce à un partenariat stratégique avec Ellipse Projects, l’un des leaders de la livraison d’infrastructure dans les pays émergents.

Rénovation et construction d’infrastructures

Après la « révolution sanitaire et sociale » promue par le Président de la République sénégalaise, Macky Sall, c’est au tour du ministère de la Justice d’entamer une modernisation profonde de ses infrastructures. Le programme a vocation à débuter dès la fin de l’année 2021 et vise la rénovation ou la construction de près de 70 bâtiments du ministère de la Justice avec, en tête de liste, celui regroupant les sièges de la chancellerie, de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel et du centre national d’archives judiciaires.

Mais, en tout et pour tout, plusieurs autres projets seront appelés à connaître des travaux d’ampleur dans les mois à venir et notamment certains palais de justice locaux, essentiels à l’exercice quotidien du service public de la justice. Seront notamment concernés « les palais de justice de Pikine-Guédiawaye, Rufisque, Mbour, Tivaouane, Djourbel, Mbacké, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Sédhiou, Kolda, Zinguinchor, Saint-Louis et Matam, la Cour d‘appel de Kaolock, les tribunaux d’instance de Dagana, Podor, Kanel, Ranérou, Kébémer ou encore Bambey » a précisé Mamadou Salif Sow, secrétaire sénégalais aux Droits Humains, lors de l’Assemblée générale de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), qui s’est tenue le samedi 7 août.

Une société française à la manœuvre

Un programme de rénovation des infrastructures existantes auquel a vocation à s’ajouter de nouvelles structures, comme le nouveau siège de l’administration pénitentiaire, l’école nationale d’administration pénitentiaire, ainsi qu’un nouveau Camp pénal et plusieurs maisons d’arrêt et de correction. Quant aux magistrats, ils auront désormais la possibilité de bénéficier de logements de fonction. En tout et pour tout, 250 milliards de francs CFA ont été débloqués par le Président Macky Sall pour réussir ce plan stratégique.

Ellipse Projects, en charge des travaux d’infrastructures, agit de longue date au Sénégal, où l’entreprise est largement implantée. En parallèle de sa mission pour le ministère de la Justice, Ellipse Projects est ainsi en train d’achever la construction de 4 hôpitaux dans les villes de Touba, Sédhiou, Kaffrine et Kédougou, pour un total de 750 lits.