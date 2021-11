Alassane Ouattara oeuvre en faveur de la lutte contre le Covid-19

Entre la quatrième édition du Forum de la Paix, qui mettait cette année l’Afrique à l’honneur, et le 75ème anniversaire de l’UNESCO, Alassane Ouattara n’a pas chômé lors de son séjour à Paris, début novembre. Le chef de l’Etat ivoirien a ainsi pu échanger avec ses homologues sur les défis engendrés par la crise du Covid-19, et les solutions à apporter aux sociétés les plus touchées.

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, s’est rendu à Paris, la semaine dernière, pour assister à la quatrième édition du Forum de la Paix (11 au 13 novembre), sur l’invitation de son homologue français, Emmanuel Macron. Initié en 2018 par le locataire de l’Elysée, l’événement, qu’il voulait alors récurrent, international et multi-acteurs — Etats, ONG, entreprises et société civile —, vise à apporter une réponse aux grands défis contemporains. Sans surprise, cette année, le Covid-19 était au centre de l’attention.

Mobilisation internationale contre le Covid-19

Au menu de ces trois journées de rencontres et d’échanges, pandémie de coronavirus oblige, la reprise économique — si possible solide et davantage inclusive — était sur toutes les lèvres et au cœur de toutes les tables rondes. Selon le communiqué de presse délivré par l’équipe présidentielle d’Alassane Ouattara, les intervenants ont notamment planché sur les initiatives visant à mieux gérer les biens communs mondiaux — comme les espaces naturels —, mais aussi propres à lutter contre les inégalités, pour la santé et les droits humains. Ceci dans une optique post-Covid-19.

Une question que le président ivoirien connaît bien, lui qui s’est mobilisé depuis le début de la pandémie pour soutenir son pays : don de matériels logistiques par la Fondation Orange Côte d’Ivoire à l’Institut national de la santé publique, accélération de la campagne de vaccination (notamment grâce aux dons des Etats-Unis), etc. Une stratégie qui paie, le pays étant reconnu comme un exemple à suivre par la directrice régionale Développement humain pour l’Afrique de la Banque mondiale, Dena Ringold. « Depuis des mois, j’ai entendu parler du travail exemplaire de la Côte d’Ivoire en matière de vaccination et je suis heureuse de le constater moi-même. Je suis impressionnée par ce que le gouvernement a pu réaliser et comment le personnel est engagé », a-t-elle déclaré le 03 novembre 2021, lors d’une visite du site de vaccination situé au Parc des sports de Treichville.

L’Afrique, particulièrement impactée ces derniers mois par le virus était largement représentée à Paris. Parmi les 450 participants, 30 chefs d’Etats étaient présents, dont près de la moitié (12) en provenance du continent africain. C’est d’ailleurs le président nigérian, Muhammadu Buhari, qui a inauguré le forum aux côtés d’Emmanuel Macron. L’occasion pour le premier de rappeler que « certains pays [du Nord] en sont à la troisième dose [du vaccin] pour leurs concitoyens, quand des millions de gens à travers le monde attendent encore leur première »…

Soutien aux Nations Unies

Pour tenter de remédier à cette situation assez alarmante — seuls 6 % des Africains sont vaccinés à l’heure actuelle —, un peu plus d’une dizaine de projets, sur les 80 sélectionnés cette année dans le cadre du forum, concernaient ce continent. C’est le cas par exemple du Partenariat pour la production de vaccins en Afrique, ou encore, au-delà de la crise sanitaire, de l’Initiative politique et réglementaire pour l’Afrique numérique, entre autres projets de soutien des exportations africaines vers les autres continents — notamment l’Asie.

Il était aussi question de la lutte contre le Covid-19 au 75ème anniversaire de l’UNESCO, auquel Alassane Ouattara s’est rendu, dans l’après-midi du vendredi 12 novembre. L’ensemble des chefs d’Etats présents ont tenu à apporter leur soutien à l’agence des Nations unies qui lutte, en temps de pandémie plus que d’habitude, pour effacer les inégalités sociales aggravées par la crise. L’occasion, pour le président ivoirien, de s’entretenir avec la Première ministre tunisienne, Najla Bouden, avec qui il a été question de renforcer la coopération entre les deux Nations, concernant, entre autres, les domaines pharmaceutique, agro-alimentaire et sécuritaire.