La Global Champions League 2022 s’est ouverte ce jeudi 3 mars, à Doha (Qatar). A l’instar de l’année précédente, seize écuries y participeront.

Circuit de saut d’obstacles (jumping) créé par le champion néérlandais, Jan Tops, en 2015, avec l’ambition « d’amener le saut d’obstacles à un nouveau niveau en adoptant des pratiques et des modèles de compétition dérivés », le circuit de la Global Champions League se fait, comme tous les ans, en parallèle du Global Champions Tour, une compétition internationale regroupant les 30 meilleurs cavaliers mondiaux.

La Global Champions League accueille stars du jumping et jeunes recrues avec une catégorie de moins de 25 ans (U25) et est rythmée par plusieurs étapes à travers le monde, de mars à octobre (Doha, Miami, Mexico, Madrid, Riyad…) dont trois en France (Ramatuelle – Saint Tropez, Cannes et Paris). Pour autant, aucune équipe française ne participera à l’édition 2022.

Sadri Fegaier, PDG d’Indexia et Olivier Sadran, président de Newrest, absents de la compétition

Les deux équipes tricolores, les Charmes de Cascais de Sadri Fegaier, PDG du groupe Indexia, et les As de Monaco, d’Olivier Sadran, président de la société Newrest, présentes en 2021, ne concourront pas cette année.

Mais la France ne sera pas absente de la compétition, représentée par les cavaliers Jeanne Sadran (Cygnes de Shanghai), Olivier Robert (Pirates de Saint-Tropez), Simon Delestre (Géants de Hambourg), Edward Levy et Nina Mallevaey (Gladiateurs de Rome). Les anciens propriétaires français, seront eux aussi représentés. Sadri Fegaier figure ainsi au rayon des départs avec le cheval Botsy tandis que Jeanne Sadran, cavalière U25 et fille d’Olivier Sadran apparaît déjà à la huitième place du classement général.

Le Français Olivier Robert et son cheval Vangog du Mas Garnier occupent également le haut du classement, deuxième au classement général, devant l’un des nouveaux favoris du concours, John Whitaker.

Qui sont les nouveaux entrants au concours ?

Vainqueure en 2021, l’équipe de Jan Tops, les Valkenswaard United, ont accueilli cette année les médaillés olympiques John Whitaker et Laura Kraut ainsi que l’allemand Maurice Tebbel.

Soutenu par H&M, l’équipe les Coeurs de Stockholm entre quant à elle cette année dans la compétition avec le favori mondial, Peder Fredricson. Également nouvelle entrante, l’équipe des Panthères de Paris se présente à la compétition accompagnée du champion des Jeux Olympiques de 2012 et vice-champion d’Europe (2013), le britannique Ben Maher. Ces nouvelles arrivées annoncent une compétition de qualité, tirée par des têtes d’affiches mais aussi des talents plus jeunes (U25) qui ont tout à prouver.