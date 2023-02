Métro d’Abidjan : les relations franco-ivoiriennes vont bon train

En visite au cœur de la capitale économique de la Côte d’Ivoire, Bruno Le Maire a tenu à saluer les efforts des autorités ivoiriennes pour développer leur pays au bénéfice de toute la population, tout en louant l’amitié entre Paris et Yamoussoukro. Une amitié qui se traduit aussi sur le terrain économique, comme en témoigne l’insolente bonne santé des relations commerciales et financières entre les deux pays.

« L’un des plus grands projets d’infrastructures du continent » africain : c’est en ces mots que Bruno Le Maire a qualifié le chantier du futur métro d’Abidjan. En déplacement officiel en Côte d’Ivoire à la fin du mois de décembre dernier, le ministre français de l’Économie et des Finances s’est longuement étendu sur ce projet « ambitieux (et) social, qui va profiter à des millions d’habitants d’Abidjan au quotidien, qui va améliorer la vie quotidienne de chacune et chacun ».

Un projet pharaonique soutenu par la France

« Je sais que les autorités ivoiriennes se sont beaucoup investies sur ce projet », s’est encore félicité Bruno Le Maire lors de son entrevue avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Le fidèle compagnon de route d’Emmanuel Macron a par ailleurs estimé que le métro qui roulera bientôt dans les entrailles de la capitale économique ivoirienne symbolisera, selon lui, « le lien fraternel qui lie la Côte d’Ivoire et la France ».

Long de 37 kilomètres, le futur métro d’Abidjan devrait, à terme, desservir près de 550 000 usagers, avec une capacité de transport de plus de 21 000 passagers par heure. Pharaonique, le chantier est mené conjointement par la Société de transports abidjanais sur rail (Star) et les groupes français Alstom et Colas Rail, une filiale de la multinationale du BTP Bouygues. La première rame de métro devrait, normalement, s’élancer à l’horizon 2024.

Le financement du projet, dont le coût total est estimé à 1 166 milliards de francs CFA (soit l’équivalent de 1,77 milliard d’euros), est quant à lui assuré par le Trésor français, ainsi qu’avec des prêts accordés par les banques tricolores BNP Paribas et Société Générale. Autrement dit, qu’il s’agisse du volet construction ou de celui lié au financement, la France apparaît particulièrement impliquée dans ce grand projet ivoirien.

De fructueuses relations bilatérales

Emblématique du volontarisme bâtisseur des autorités ivoiriennes comme de leur souhait de promouvoir la mobilité écologique, le futur métro d’Abidjan témoigne aussi et surtout de la bonne santé des rapports entre Paris et Yamoussoukro. « Les relations entre nos deux pays sont tout simplement excellentes, je dirais fraternelles », a convenu Bruno Le Maire lors de son déplacement en décembre – une visite qui intervenait juste après celle de Catherine Colona, la ministre des Affaires étrangères, et quelques jours après le voyage en Côte d’Ivoire de l’ancienne première ministre française Edith Cresson.

Chaleureuses sur le plan politique, les relations commerciales et financières entre la France et la Côte d’Ivoire sont elles aussi au beau fixe. En 2021, les échanges commerciaux entre les deux pays ont ainsi atteint 2,2 milliards d’euros, en progression de 10% sur un an. En Afrique subsaharienne, la Côte d’Ivoire demeure le deuxième client et le troisième fournisseur de la France. Et, en termes d’investissements directs étrangers (IDE), le stock d’IDE français en Côte d’Ivoire s’est, en 2020, élevé à 2,1 milliards d’euros.

Avec près de 250 filiales françaises installées sur le sol ivoirien, les entreprises tricolores sont bien implantées dans le pays : en témoigne la sélection de plusieurs groupes français pour mener à bien le chantier du futur métro d’Abidjan. Alors que la France a, ces derniers mois, enregistré plusieurs revers diplomatiques cinglants dans certains pays du Sahel – Mali, Burkina Faso –, l’excellence des relations entre Paris et Yamoussoukro vient tempérer ce recul régional et rappeler que l’amitié franco-ivoirienne a encore de beaux jours devant elle.