Un pic de population mondiale vers 2050 ?

Selon une nouvelle étude sur l’évolution de la démographie, la population mondiale pourrait culminer à 8,6 milliards d’individus vers 2050, avant de diminuer lentement. Une étude de l’Onu publiée en 2022 prédisait quant à elle un pic dans les années 2080.

Les projections se sont succédé ces dernières années pour dater les débuts prochains d’une baisse de la population mondiale. En 2018, un institut international autrichien annonçait un pic en 2064 avec 9,7 milliards d’habitants en 2070, avant une baisse à 9 milliards vers 2100. Deux ans plus tard, un institut américain prédisait un pic à 9,7 milliards au cours des années 2060, puis une diminution de près d’un milliard d’individus d’ici à 2100 (lire notre article). Quant aux experts de l’Onu, ils ont revu l’année dernière leur estimation à la baisse, pour annoncer que 10,4 milliards d’individus au même horizon.

6 milliards en 2100, un scénario optimiste

Cette semaine, ce sont des chercheurs de l’initiative Earth4All qui ont publié via le Club de Rome (un groupe de réflexion ou « think tank ») de nouvelles estimations enrichies de nouveaux facteurs explicatifs. « Nous soutenons que la baisse actuelle de la fécondité, déjà très visible à l’échelle mondiale, mettra fin à la croissance de la population mondiale plus tôt que ne le prévoient les Nations unies », affirme le chercheur Beniamino Callegari, co-auteur de l’étude, cité par le Figaro.

Au-delà des données démographiques, l’étude prend en compte des facteurs tels que l’éducation, la santé, la productivité ou même le changement climatique. Cela aboutirait à deux scénarios : dans le premier, la population atteindrait 8,6 milliards en 2046 et baisserait à 7,3 milliards d’ici 2100. Cependant, si davantage de moyens sont investis dans la réduction de la pauvreté comme des inégalités entre les hommes et les femmes, le pic adviendrait dix ans plus tôt. Et la planète compterait seulement 6 milliards d’êtres humains à la fin du siècle. Ces nouveaux facteurs sociaux, économiques et environnementaux ne font toutefois pas l’unanimité parmi les démographes.

Les 8 milliards atteints en 2022

Le 15 novembre 2022 a été déclaré par l’Onu « Journée des 8 milliards ». On annonçait dans le même temps que l’Inde dépassera la Chine en 2023 pour devenir le pays le plus peuplé au monde. Ensemble, les deux puissances rivales pèsent 3 milliards d’habitants.

Aujourd’hui les sept pays les plus peuplés sont la Chine, l’Inde, les États-Unis, l’Indonésie, le Pakistan, le Nigeria et le Brésil. Tous ensemble, ils pèsent 4,1 milliards d’individus. Selon l’Institut National d’Études Démographiques (Ined), l’Inde est le pays qui enregistre le plus de naissances chaque année, avec pas moins de 23 millions de bébés ! À contrario la Corée du Sud enregistre le moins de naissances.

Selon l’Onu, plus de la moitié de la croissance de la population mondiale aura pour origine en 2050 seulement huit pays : la République démocratique du Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Inde, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie. Le Nigeria, qui compte actuellement 216 millions d’habitants, devrait devenir le troisième pays le plus peuplé en 2050… avec 377 millions de Nigérians. Et le pays quadruplerait sa population d’ici la la fin du siècle. Aujourd’hui, pas moins d’un tiers de la population nigériane vit dans l’extrême pauvreté, tandis que déjà se pose la question brûlante de la sécurité alimentaire, mise à mal à court terme par la guerre en Ukraine.

G.M.