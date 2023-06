Les ministres de l’Intérieur des 27 pays membres de l’Union européenne, réunis en Conseil, se sont mis d’accord jeudi dernier sur un « pacte migration et asile ». Deux textes négociés depuis de longs mois prévoient d’introduire de nouvelles règles allant dans le sens d’une meilleure gestion des flux migratoires au sein de l’UE.

Un compromis a été trouvé par les 27 sur deux règlements au sujet de la gestion de l’asile et des procédures aux frontières. 21 pays se sont prononcés en faveur des propositions lors d’un vote qui s’est effectué à la majorité qualifiée. Quatre se sont abstenus (Bulgarie, Lituanie, Malte et Slovaquie), tandis que la Pologne et la Hongrie ont voté contre. Ce qui est présenté comme un succès a visiblement été rendu possible par le travail de la présidence suédoise de l’UE, très investie sur le sujet.

La présidente suédoise des débats, Maria Malmer Stenergard n’a pas économisé les éloges en parlant d’un « pas historique » franchi, tant les conceptions sur l’immigration peuvent s’opposer entre gouvernements des pays d’Europe centrale et ceux d’Europe de l’Ouest. La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a adopté le même ton en saluant « une décision historique sur deux dossiers très difficiles et sensibles ».

Cependant cet enjeu crucial n’a pas fini de diviser. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s’est sans surprise insurgé contre un accord « inacceptable », tandis que son homologue polonais Mateusz Morawiecki a affirmé que « la Pologne ne paiera pas pour les erreurs des politiques d’immigration des autres pays ».

Fin des relocalisations obligatoires

La réforme prévoit un examen accéléré des demandes d’asile aux frontières et un système de solidarité entre États membres dans la prise en charge des demandeurs d’asile. Sur ce deuxième point, « l’accord a été conclu après l’abandon des demandes de « relocalisation obligatoire » des migrants des pays de première ligne dans la réception, tels que l’Italie, la Grèce et Malte, au profit d’une contribution financière de 20 000 euros pour chaque migrant qu’un État membre déclare ne pas être en mesure d’accueillir », résume Euractiv. 30.000 demandeurs d’asile arrivés dans les pays de première ligne pourront ainsi être relocalisés chaque année.

Par contre les ministres n’ont pu se mettre d’accord sur les pays vers lesquels seront renvoyés les déboutés du droit d’asile. « L’Autriche, les Pays-Bas, l’Italie et la Grèce ont plaidé jeudi pour des renvois vers des pays tiers dits sûrs. Peu importe que ces déboutés du droit d’asile aient ou non sur place des contacts ou des attaches sur place. La France et l’Allemagne, notamment, estiment au contraire qu’une attache est nécessaire, comme le prévoit le droit international », explique Le Figaro. Pour l’instant il reviendra à chaque pays membre de l’UE d’en juger, avant que cette disposition ne soit étudiée de nouveau l’année prochaine.

Pour que ces réformes d’ampleur relative soient appliquées, une autre bataille devra être menée au Parlement européen. Une majorité de députés ont en effet des vues plus libérales sur les questions migratoires. Selon la présidente du Parlement, Roberta Metsola, « nous pouvons protéger nos frontières et trouver une approche juste et humaine avec ceux qui ont besoin de protection, ferme avec ceux qui n’y ont pas droit et forte contre les trafiquants qui exploitent les plus vulnérables ». Nul doute que ce sujet, loin d’être aussi consensuel, sera un enjeu primordial des élections européennes qui se tiendront dans un an.