Mohammed Ben Salman : 2e visite à Paris en un an

Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman, est arrivé mercredi dernier en France pour une visite officielle de 8 jours. Sur le plan économique et surtout géopolitique, les sujets à aborder avec le président français Emmanuel Macron étaient nombreux.

Les critiques fusent du côté idéaliste de l’échiquier politique au sujet de la réception de Mohammed Ben Salman, dit « MBS » (lire Le Monde), mais ni la politique ni la diplomatie ne peuvent se baser que sur des bons sentiments, sous peine d’impuissance. Continuer de traiter MBS en paria ne ferait progresser en rien les droits de l’Homme en Arabie saoudite. Cela serait même contre-productif, poussant le royaume saoudien à s’éloigner davantage des Occidentaux pour se rapprocher plus vite encore de la Chine et de l’Iran, ce qui est bel et bien en train d’advenir (cf notre article « Arabie saoudite et Iran : la réconciliation »). Les dossiers à traiter avec la grande puissance du Moyen-Orient sont en effet nombreux, et il ne s’agit pas seulement de ventes d’armes. Syrie, Liban, Iran, Russie et guerre en Ukraine sont autant de dossiers chauds qui peuvent justifier la deuxième visite de MBS en France en l’espace d’une année.

Pragmatisme

La présidence française souhaite convaincre les pays non alignés de faire pression sur Moscou : « L’Arabie saoudite peut exercer une influence » a-t-elle souligné. Rappelons que le royaume fait partie des 143 pays sur 193 qui ont voté les trois résolutions des Nations Unies condamnant l’invasion de l’Ukraine, sans pour autant adopter de sanctions économiques. En conséquence de la guerre, l’explosion des prix de l’énergie incite au « pragmatisme » dans les relations avec le premier exportateur mondial de brut. Pays pétrolier qui contrairement à d’autres, et notamment l’Algérie, n’a pas adopté de discours ouvertement hostile à la France. Jusqu’à présent l’Arabie saoudite a refusé d’augmenter sa production pour faire baisser les prix. Toutefois, ce que Joe Biden n’a pas réussi, il est improbable qu’Emmanuel Macron y parvienne.

Stabilité régionale

La France a plus de chance de négocier sur les « enjeux de stabilité régionale » au Proche et au Moyen-Orient. Le président français veut inciter les Saoudiens « à engager la conversation avec les Iraniens pour créer des conditions favorables à l’élection d’un président » au Liban. Cela fait désormais huit mois que le pays en est dépourvu, et cela « reste un obstacle majeur à une résolution de la sévère crise socio-économique ».

Le président français a également voulu « connaître l’évaluation du prince héritier sur l’intensité de la menace iranienne (…) et comment il compte s’y prendre avec les Iraniens », selon un de ses conseillers cité par le Figaro. Le chemin de la réconciliation entre les Saoudiens et les Iraniens continue d’être arpenté, comme l’illustre la visite ce week-end du chef de la diplomatie saoudienne à Téhéran.

Quant à Mohammed Ben Salman, au-delà de ce dialogue bilatéral, son passage en France est l’occasion de participer à la conférence internationale sur la dette des pays émergents, ou sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui se tiendra les 22 et 23 juin. Une cinquantaine de chefs chefs d’État seront présents. MBS espérerait également engranger des points pour la candidature de l’Arabie saoudite à l’exposition universelle de 2030.