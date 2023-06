États-Unis : partenariat avec l’Inde, face à face avec la Chine

Le Premier ministre indien Narendra Modi était aux États-Unis les 21 et 22 juin pour sa première visite d’État depuis son élection en 2014. Joe Biden a salué une « relation en plein essor ». Quelques jours auparavant le secrétaire d’État américain Antony Blinken était reçu à Pékin.

Dans le cadre de la rivalité et des tensions croissantes avec la Chine, il apparaît essentiel pour les États-Unis de soigner leurs relations avec le géant indien, contre-poids de la puissance chinoise dans l’Indo-Pacifique. Non-alignée, l’Inde joue ses cartes pragmatiquement de Moscou à Washington. Sa relation avec la Russie peut difficilement être mauvaise, car celle-ci est son premier fournisseur de pétrole et d’armements. New Delhi, qui n’avait pas encore condamné la guerre russe en Ukraine, a fait un grand pas en ce sens. Dans un communiqué commun, les États-Unis et l’Inde ont ainsi appelé à respecter « l’intégralité territoriale et la souveraineté territoriale » de l’Ukraine.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a exprimé les vœux américains : « L’Inde sera un partenaire stratégique essentiel pour les États-Unis au cours des prochaines décennies. L’engagement croissant de l’Inde pour jouer un rôle international accru, notamment au sein du Quad dans l’Indo-Pacifique, illustre un désir nouveau et croissant de se joindre aux États-Unis dans la protection et la promotion d’une vision commune d’un ordre international libre et ouvert, reposant sur le droit » (Le Monde « L’Inde, puissance autonome et courtisée par les Etats-Unis »).

Collaboration économique et coopération militaire

D’importantes annonces ont été faites dans le domaine des échanges commerciaux et technologiques, alors que les États-Unis sont déjà le premier partenaire commercial de l’Inde. Celle-ci bénéficiera de transferts de technologie américaine, grâce par exemple à la fabrication future sur son sol de moteurs d’avions de chasse. Côté défense, l’Inde développe ses compétences et diversifie ses fournisseurs, anticipant une pénurie des exportations russes. Au début du mois de juin elle avait signé avec les États-Unis une feuille de route sur la coopération militaro-industrielle (lire cet article d’Europe 1). La semaine dernière, elle a profité de la chaleureuse rencontre avec Joe Biden pour annoncer l’acquisition de 31 drones de surveillance Reaper. Ils lui seront notamment utiles dans l’Himalaya, où la tension est à la fois forte et violente avec le voisin chinois.

Au sujet de la production essentielle de semi-conducteurs, le groupe américain Micron a annoncé un investissement de 800 millions de dollars dans une usine indienne. « Il est question de coordination de leurs politiques de subventions dans les semi-conducteurs, de sécurisation de la chaîne d’approvisionnement, de partenariat en matière d’innovation et de R&D, et de coopération dans le développement des compétences », écrit L’Usine Nouvelle.

Un dialogue rétabli avec la Chine, mais…

Deux jours avant la visite américaine de Modi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken était reçu à Pékin, pour un rare dialogue à ce niveau. Une date précédente avait été annulée à cause du pic de tensions provoqué par le ballon espion chinois intercepté au-dessus des États-Unis. Blinken a pu échanger avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, puis avec le président chinois Xi Jinping. Sur le dossier taïwanais le message chinois a été clair : aucun compromis n’est possible.

Un excellent article publié par Asialyst (« La Chine et les États-Unis reprennent leur dialogue, le fossé reste béant ») dresse le constat : « Le fossé reste donc béant entre les deux superpuissances qui ne sont, en réalité, d’accord sur quasiment rien. Or l’inquiétude demeure à Washington sur une dérive toujours possible du régime chinois vers davantage de confrontation sur le dossier de Taïwan avec la montée des problèmes économiques et sociaux à l’intérieur de la Chine ».