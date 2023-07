Afrique : résultats et perspectives économiques

Commerce et croissance en Afrique ont fait l’objet ces dernières semaines de divers rapports. La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) vient de publier le sien sur le commerce, tandis que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont fait le point sur les perspectives de croissance.

Dans un rapport sur « Les perspectives économiques mondiales » publié en début de mois, la Banque Mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l’Afrique subsaharienne : celle-ci devrait atteindre les 3.2 % en 2023, avant de remonter à 3.9 % en 2024. Plus de la moitié de la baisse des prévisions est dû à un ralentissement de la croissance en Afrique du Sud, qui devrait stagner à 0.3 %. « La baisse des prix des matières premières, l’accès limité aux emprunts extérieurs, l’inflation élevée et les politiques monétaires restrictives devraient peser sur la croissance dans la plupart des pays de la région », lit-on.

La croissance de la région Moyen-Orient et Afrique du nord devrait quant à elle ralentir à 2.2 % en 2023 pour rebondir à 3.3 % l’année suivante, « dans la mesure où l’inflation et les turbulences mondiales s’atténueront et que la production de pétrole augmentera ». Le rapport rappelle cependant que les perspectives sont plutôt à la baisse : « Les pays exportateurs de pétrole demeurent quant à eux très dépendants des recettes pétrolières, et toute initiative mondiale visant à accélérer la transition vers les énergies vertes pourrait les exposer à un recul inattendu de la demande de combustibles fossiles ».

Résilience et risques

La Banque mondiale s’inquiète en général du risque de surendettement, des conséquences du changement climatique et de l’insécurité alimentaire. Elle a souligné le soutien d’1.5 milliard de dollars qu’elle apporte grâce à la Facilité africaine de production alimentaire d’urgence.

Le groupe de la Banque africaine de Développement a également publié ses « Perspectives économiques en Afrique 2023 ». Une publication qui « intervient à un moment où les pays africains sont confrontés à de multiples chocs, tels que les effets de la pandémie de Covid-19, les perturbations des chaînes d’approvisionnement exacerbées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le resserrement des conditions financières mondiales (…) Malgré la confluence de multiples chocs, la région africaine devrait connaître le deuxième taux de croissance le plus rapide du monde en 2023-24, démontrant ainsi la résilience de ses économies ». Des perspectives « toutefois soumises à d’importants risques de dégradation ».

Excédent commercial et opportunité de transformation

Le rapport de la Banque africaine d’import-export se concentre sur les exportations manufacturières et la construction de chaînes de valeur régionales, explique La Tribune, qui analyse le contenu du document (« Commerce : quelle place pour l’Afrique dans le nouvel ordre mondial ? »). La balance commerciale africaine a bénéficié en 2022 de l’envolée des prix des matières premières pour enregistrer un excédent de 18.1 milliards de dollars. L’analyse souligne que « l’heure est surtout à la transformation structurelle des économies du continent, laquelle passe par l’industrialisation de ses économies ». Dans la foulée d’une moindre compétitivité en Asie du fait de l’augmentation des salaires, l’Afrique pourrait devenir « la prochaine frontière de l’industrie mondiale », défend Hippolyte Fofack, chef économiste d’Afreximbank. Les besoins en investissements et la coopération régionale sont deux des enjeux essentiels pour y parvenir.