Guerre en Ukraine : diplomatie tous azimuts et polémiques

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient de se rendre en Europe de l’Est puis en Turquie, d’où il n’est pas revenu les mains vides. Ces derniers jours le soutien militaire à l’Ukraine s’est également traduit par de nouveaux dons américains qui font polémique. Joe Biden a en effet décidé de fournir des bombes à sous-munitions interdites par une large majorité de pays.

L’hyper-activisme contre-offensif de Volodymyr Zelensky, pour légitime qu’il soit, ne fait pas l’unanimité. Et, quand les États-Unis décident de franchir un cap dans leur soutien massif à l’armée ukrainienne en promettant des bombes à sous-munitions dont la production, le stockage et la vente sont interdits par 123 pays dans le monde, cela dérange jusqu’aux plus proches alliés des Américains. Le président américain Joe Biden a beau se justifier en soulignant que « les Ukrainiens sont à court de munitions », tout en affirmant que « cela a été une décision très difficile » à prendre, de discrètes réactions négatives ont déjà été exprimées par l’Allemagne, l’Espagne ou même le Royaume-Uni.

Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a quant à lui rappelé « l’expérience douloureuse » de son pays, où de telles munitions américaines utilisées il y a plus de 50 ans tuent encore aujourd’hui. La décision de l’administration Biden « est un pas en arrière qui mine les avancées considérables de la communauté internationale dans sa tentative de protéger les civils de tels dangers pendant et après les conflits armés », a regretté de son côté Amnesty International.

Le positionnement ambigu de la Turquie

Sur un autre plan, la Turquie a également fait polémique samedi dernier. Souvent accusée de complaisance envers la guerre menée par la Russie, régulièrement dénoncée comme étant un mauvais allié au sein de l’Otan, la Turquie a souhaité donner un gage à l’Ukraine et ses alliés, ce qui a provoqué la colère russe. Zelensky est en effet reparti de Turquie avec des prisonniers de guerre ukrainiens détenus sur le sol turc, conformément à un accord passé entre l’Ukraine et son agresseur au sujet d’échanges de prisonniers. Cet accord stipule que ces prisonniers à haute valeur ajoutée ne devaient pas revenir sur le sol ukrainien avant la fin de la guerre. Tandis que le président ukrainien se félicitait du retour de « héros à la maison », le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov s’est dit furieux du « retour de commandants d’Azov (…) qui n’est rien d’autre qu’une violation directe des termes des accords existants ». Cette visite en Turquie avait également pour objectif de négocier une prolongation de l’accord sur les exportations de céréales russes, accord toujours menacé de non-reconduction par la Russie.

A la recherche de soutiens pour l’adhésion à l’Otan

Avant sa visite en Turquie, Volodymyr Zelensky s’était déplacé en Europe de l’Est à la recherche de soutiens pour son hypothétique adhésion à l’Otan. Il s’est ainsi rendu en Bulgarie, en République tchèque et en Slovaquie, à quelques jours d’un nouveau sommet de l’alliance qui se tiendra en Lituanie les 11 et 12 juillet prochains. Le président polonais Andrzej Duda s’est quant à lui rendu en Ukraine dimanche, où était de retour M. Zelensky. La Pologne réitère avec toujours plus de force son soutien à l’Ukraine contre un ennemi commun. Au-delà d’une fourniture massive d’armements lourds, le ministre de la Défense polonais a annoncé samedi le transfert de plus d’un millier de soldats à sa frontière avec la Biélorussie.