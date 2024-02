Sponsorisé : j’ai testé nocrm pour la prospection et voici le verdict !

Curieux de savoir comment noCRM peut transformer votre manière de faire des affaires ? Continuez votre lecture pour découvrir un compte-rendu pragmatique et détaillé de mon expérience avec cet outil détonnant dans l’univers de la prospection. La quête d’efficacité et de résultats concrets définit notre ère ; franchissez un cap décisif dans la gestion de vos relations commerciales en vous imprégnant des révélations et des perspectives issues de ma propre expérimentation avec noCRM.

Explorant les dynamiques du monde des affaires avec un vif intérêt, mon chemin dans le journalisme m'a souvent conduit à examiner les outils qui façonnnent les stratégies commerciales d'aujourd'hui. Parmi ces outils, noCRM se distingue comme une plateforme dédiée à la prospection commerciale, un aspect primordial pour toute entreprise en quête de croissance et de compétitivité. Créée en France en 2013 par Sunny PARIS et Güven Urganci, cette solution SaaS est aujourd'hui utilisée dans plus de 80 pays par plus de 11 000 utilisateurs issus de plus de 3 000 entreprises. C'est une approche ciblée que noCRM promet, focalisée sur la transformation des prospects en clients véritables plutôt que sur l'administration des données.

Gestion des opportunités avec nocrm

Dans le paysage en constante évolution de la gestion de la relation client, noCRM se positionne avec une promesse alléchante : simplifier la création et le suivi des opportunités commerciales. À travers une interface prévue pour la saisie rapide, noCRM permet d'introduire de nouvelles opportunités issues de diverses sources comme un formulaire de contact, une interaction sur LinkedIn ou un simple e-mail. Même sans devoir lier une opportunité à une fiche prospect détaillée, il est possible de démarrer le suivi avec quelques informations de base, telle une révolution pratique par rapport à de nombreux systèmes traditionnels.

L'utilisateur de noCRM bénéficie d'un tableau de type Kanban, représentant un tunnel de vente personnalisable selon les besoins spécifiques. Cela inclut la modification des étapes existantes, l'ajout d'étiquettes ou de catégories de pipeline, ou encore l'ajustement des champs par défaut des opportunités et des contacts. Avec sa capacité d'affichage polyvalente en mode pipeline, compact ou étendu, cette approche centrée sur la visibilité et l'efficacité permet aux commerciaux de garder le cap sur leurs objectifs de vente.

Faciliter le processus de vente

La prospection commerciale est un domaine où l'efficience est roi. noCRM a donc pensé à intégrer des outils pour planifier et suivre les actions commerciales avec facilité. Après avoir contacté un prospect ou envoyé un e-mail directement depuis l'interface, noCRM permet de consigner ces actions dans l'historique de l'opportunité. Cette transparence dans le processus de vente est renforcée par la planification des actions futures, assorties de rappels automatiques intégrés au calendrier du commercial.

Le statut des opportunités est également scruté à la loupe : passant de « à faire » à « en attente », puis à « gagné » ou « perdu » selon l'issue de la négociation. Ces transitions sont autant de jalons dans le parcours d'un prospect vers son éventuelle transformation en client. Pour une entreprise axée sur la optimisation de l'acquisition de clients, notamment en matière de rénovation énergétique, des fonctionnalités comme celles-ci peuvent constituer un réel avantage compétitif.

Qualification et gestion de prospects

Dans notre quête perpétuelle d'efficacité commerciale, l'étape de qualification des prospects est souvent décisive. Avec noCRM, l'importation et la gestion de prospects froids sont grandement fluidifiées. La qualification s'appuie sur des scripts d'appel personnalisables ou d'autres méthodes, donnant ainsi libre cours à l'approche préférée du commercial. Quant à la création de fichiers de prospection, elle peut se faire manuellement ou via des méthodes automatisées grâce à la connectivité API de noCRM.

Cette interface intuitive permet de créer un environnement propice à la détection et la gestion des doublons potentiels, un atout non négligeable pour maintenir une base de données saine. Ainsi, les efforts des équipes commerciales sont concentrés uniquement sur des prospects solides et à fort potentiel.

Une analyse fine pour des décisions éclairées

Venant enrichir l'arsenal des fonctionnalités de noCRM, le module d'analyse des performances est un tableau de bord incontournable pour mesurer l'efficacité des actions commerciales. Il regroupe des indicateurs tels que le nombre d'opportunités gagnées, la valeur moyenne par opportunité, ou le chiffre d'affaires par commercial. Ces statistiques, aux granularités variées, s'avèrent cruciales pour ajuster en continu les stratégies de vente.

Dans le contexte plus large d'une transformation numérique pour les PME, l'utilisation judicieuse de noCRM peut représenter un levier de changement majeur. Les données sont présentées de manière claire et précise, offrant une visibilité sur les projections de vente et sur la performance des campagnes de prospection. Conformité RGPD, identification à deux facteurs et disponibilité en application mobile complètent le portrait d'un outil à la fois sécurisé et accessible.

Un outil taillé pour la performance commerciale

La plateforme noCRM a su se tailler une place de choix dans le marché des solutions dédiées à la prospection, s'adaptant tant aux équipes de petite envergure qu'aux structures plus importantes. Grâce aux options tarifaires variées, allant de 12 à 35 euros par mois et par utilisateur, chaque entreprise peut configurer l'outil en fonction de ses besoins spécifiques. C'est une démarche alignée avec les réalités commerciales actuelles, centrée sur l'agilité et la réactivité.

Forte de cette analyse, il apparaît que noCRM offre non seulement un cadre structuré pour piloter le cycle de vente mais aussi une souplesse bienvenue dans la personnalisation de ses processus. La compagnie française illustre ainsi un modèle de réussite dans sa niche, réaffirmant l'importance d'outils dédiés et efficaces pour enrichir et dynamiser les méthodes de vente d'aujourd'hui.