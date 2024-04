Ce nouveau métier ne nécessite pas le bac et pourtant il rapporte jusqu’à 300 000€ par an

Les avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle ont ouvert de nouvelles perspectives en matière de génération de contenu textuel à partir d’instructions humaines simples. Cependant, la clé pour obtenir des résultats fiables réside dans la formulation précise des requêtes adressées à l’algorithme. L’émergence du métier d’ingénieur de saisie répond justement à ce besoin croissant de formuler des requêtes aux IA. Bien que cette profession n’existait pas il y a quelques années, elle est sur le point de devenir indispensable dans de nombreux secteurs. Bien qu’aucune formation officielle ne soit actuellement proposée, les futurs ingénieurs de prompts devront développer leurs compétences en s’exerçant à l’aide d’outils tels que ChatGPT, qui permet de simuler des dialogues, Midjourney pour la rédaction d’articles et Dall-E pour produire des illustrations.

Maîtriser l’interaction avec l’IA : une nécessité absolue pour des résultats convaincants

Toute personne disposée à fournir des efforts peut devenir ingénieur de saisie. L’impact de l’IA sur divers secteurs tels que le journalisme, la publicité, le design et l’éducation est indéniable. Des entreprises telles que Microsoft ont déjà intégré ces technologies dans leurs produits, offrant de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs comme la création automatisée de présentations PowerPoint. En raison de la demande croissante pour ces compétences, le métier d’ingénieur de saisie est très bien rémunéré avec des offres d’emploi initiales atteignant environ 335000 dollars par an selon Bloomberg. Selon certaines projections, cela pourrait devenir l’une des professions les plus recherchées au cours des deux prochaines années. Ne nécessitant que peu ou pas de formation formelle, cette profession est devenue accessible à quiconque souhaite investir du temps pour expérimenter et maîtriser les langages dédiés à l’intelligence artificielle. La popularité de ce métier a augmenté depuis l’apparition de ChatGPT et des débats ont lieu sur cette profession depuis près d’une semaine.

Quelques conseils pour devenir ingénieur de saisie :

Familiarisez-vous avec les outils tels que ChatGPT, Midjourney et Dall-E

Pratiquez régulièrement la formulation de requêtes à l’IA

Restez informé des dernières évolutions en matière d’intelligence artificielle

Ouverture vers de nouveaux horizons et perspectives d’avenir

Les avancées technologiques vont si vite que ce qui était établi un mois peut ne plus être valide le mois suivant. C’est pourquoi il est important de rester à jour et de continuer à améliorer ses compétences en tant qu’ingénieur de saisie. Cette nouvelle profession attire de plus en plus de personnes de tous horizons, souhaitant tirer parti des opportunités offertes par le monde de l’intelligence artificielle. Avec une bonne maîtrise et un travail acharné, il est possible de créer des contenus de qualité qui peuvent s’avérer utiles dans des secteurs tels que le journalisme, la publicité ou encore le design.

Se former et échanger entre passionnés

Pour ceux qui souhaitent rejoindre cette nouvelle vague d’ingénieurs de saisie, il existe plusieurs groupes et forum en ligne où les personnes partagent leurs expériences, astuces et conseils pour apprendre à formuler des requêtes et interagir efficacement avec l’IA. Un parcours autodidacte peut mener vers de belles réussites professionnelles et pourquoi pas démocratiser cet emploi de rêve.