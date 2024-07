Cette méthode méconnue permet d’économiser 30% sur les péages d’autoroute (et c’est totalement légal !)

Avec l’augmentation continue des prix du carburant et la flambée des coûts de la vie, trouver des moyens d’économiser sur les frais de péage est devenu une priorité pour beaucoup de conducteurs. Cet article explore plusieurs techniques méconnues mais légales pour diminuer significativement vos dépenses de péage en utilisant certaines astuces simples.

Comprendre l’impact de l’inflation sur les tarifs des péages

L’augmentation des tarifs depuis 2023

Depuis le début de 2023, les tarifs de péage ont connu une montée notable. En moyenne, les prix ont augmenté de 3 %, avec des variations selon les régions :

La région nord, sous la gestion de Sanef, a vu une augmentation de 2,79 % .

. Dans l’est, Eiffage a appliqué une hausse de 3 % .

. Les zones ouest et sud de la France, contrôlées par Vinci, ont subi une augmentation de 2,7 %.

Le poids des dépenses liées aux trajets quotidiens

D’après une enquête menée en novembre 2023 par Ifop, une majorité (75 %) des personnes interrogées utilisent quotidiennement les autoroutes pour se rendre au travail. Cela souligne encore plus l’importance de trouver des moyens d’atténuer ces coûts récurrents.

Astuces pour réduire vos frais de péage

Réduire votre vitesse

Un moyen simple et efficace de réduire les frais de voyage est de diminuer légèrement votre vitesse. Par exemple, réduire votre vitesse de 10 km/h peut permettre d’économiser jusqu’à cinq litres de carburant sur une distance de 500 kilomètres.

Utiliser des sorties spécifiques

Une stratégie ingénieuse pour économiser sur les péages consiste à prendre certaines sorties spécifiques plutôt que de payer votre trajet en une seule fois. Franck Saless, un ingénieur de Nantes, a mis en avant cette méthode en lançant son site gratuit autoroute-eco.fr en 2009. Son site liste précisément quelles sorties doivent être empruntées pour minimiser les coûts sur divers trajets.

Par exemple, pour un voyage entre Paris et Lyon, au lieu de suivre le parcours standard via l’A6, il est possible de faire quelques détours judicieux qui réduiront considérablement les frais de péage. Voici quelques chiffres pour illustrer cette méthode :

Avec une sortie supplémentaire, vous pourriez économiser environ 6,7 % .

. Avec deux sorties supplémentaires, l’économie pourrait atteindre 10,4 % .

. En effectuant cinq sorties intermédiaires, les économies peuvent aller jusqu’à –14,4 %.

Pour certains trajets, les économies peuvent même atteindre 30 %, ce qui constitue une réduction significative des dépenses de déplacement.

Adopter l’approche « frein-coupure » pour économiser

Le principe de frein-coupure

Cependant, l’une des méthodes les plus efficaces pour diminuer la consommation globale de carburant et donc indirectement les frais de péage reste le principe de « frein-coupure ». Cette technique repose sur deux éléments principaux :

Freiner progressivement : Réduisez doucement votre vitesse à l’approche des péages pour éviter les arrêts brusques qui consomment plus d’énergie.

Réduisez doucement votre vitesse à l’approche des péages pour éviter les arrêts brusques qui consomment plus d’énergie. Couper le moteur lors des arrêts prolongés : Si vous devez attendre longtemps à un péage ou dans un embouteillage, éteindre temporairement votre moteur peut faire une différence notable.

Planifier ses trajets intelligemment

Enfin, planifier vos trajets avec soin peut potentiellement vous faire gagner beaucoup sur le long terme. Utilisez des applications et des sites web spécialisés comme autoroute-eco.fr pour calculer les itinéraires les plus économiques. Préférez les heures creuses pour voyager quand le trafic est généralement moins encombré.

En adoptant ces diverses stratégies, il devient possible de réduire efficacement ses frais de péage et de réaliser des économies substantielles. Que ce soit en ajustant votre vitesse, en utilisant des sorties spécifiques, ou en planifiant vos trajets de manière intelligente, chaque petit geste compte. Prenez le temps d’explorer et de tester ces astuces afin d’alléger votre budget transport tout en continuant de profiter de vos déplacements quotidiens ou occasionnels sur les routes françaises.