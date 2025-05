Hausse du RSA et de l’AAH dès le 5 mai ! Combien allez-vous toucher en plus ?

La hausse des aides sociales arrive enfin sur les comptes bancaires des bénéficiaires. Depuis le 1er avril 2025, une revalorisation de 1,7% a été mise en place pour s’adapter à l’inflation observée entre février 2024 et janvier 2025. Pourtant, c’est seulement à partir du 5 mai que les millions de Français concernés verront cette augmentation se concrétiser. Cette bonne nouvelle touche plusieurs prestations sociales essentielles : le RSA, l’AAH, les allocations familiales, la prime d’activité et l’allocation de solidarité spécifique. Examinons ensemble l’impact concret de ces revalorisations sur le quotidien des bénéficiaires.

Augmentation du RSA et de l’AAH : des montants revus à la hausse

Le Revenu de solidarité active connaît une augmentation significative dès le 5 mai prochain. Pour une personne seule, le montant mensuel passe de 635,71€ à 646,52€, offrant un supplément de 10,81€. Les familles bénéficient d’une hausse proportionnelle à leur composition. Un parent isolé avec un enfant recevra désormais 969,78€ contre 953,57€ auparavant. Les foyers plus nombreux ne sont pas oubliés puisqu’un couple avec deux enfants percevra 1 357,68€ après revalorisation.

Cette aide financière, qui concerne près de 1,8 million de Français, représente environ un tiers du SMIC. En revanche, cette revalorisation s’accompagne d’une nouvelle contrainte importante. Les allocataires devront justifier d’au moins 15 heures d’activité hebdomadaire. Sans cette justification, ils risquent une réduction ou une suspension de leur allocation dès juin 2025.

L’Allocation aux adultes handicapés connaît également une revalorisation attendue. Le montant mensuel grimpe de 1 016,05€ à 1 033,32€, soit une augmentation de plus de 17€ par mois. Ce soutien additionnel s’avère précieux pour les personnes en situation de handicap qui dépendent principalement de cette allocation. Il est important de rappeler que l’AAH peut désormais être attribuée à vie lorsque le handicap est reconnu comme définitif, apportant une sécurité administrative appréciable aux bénéficiaires.

Soutien renforcé pour les travailleurs modestes via la prime d’activité

La prime d’activité, destinée aux salariés aux revenus modestes, bénéficie aussi de cette revalorisation printanière. Le montant forfaitaire de référence pour une personne seule sans enfant passe de 622,63€ à 633,21€. Dans les faits, le montant final varie selon le revenu net mensuel du travailleur, mais cette hausse profite particulièrement aux personnes dont le salaire avoisine le SMIC.

Les étudiants salariés et apprentis peuvent également prétendre à cette aide, sous réserve que leurs revenus atteignent au minimum 1 104,25€ nets mensuels. En dessous de ce seuil, ils ne peuvent pas bénéficier de la prime d’activité. Cette revalorisation représente un coup de pouce bienvenu pour de nombreux foyers, pouvant atteindre plusieurs dizaines d’euros supplémentaires chaque mois.

L’Allocation de solidarité spécifique, versée aux demandeurs d’emploi en fin de droits, est également concernée par cette revalorisation de 1,7%. Son montant journalier évolue de 19,01€ à 19,33€. Sur un mois complet de 30 jours, cela représente une augmentation d’environ 9,60€, portant l’allocation mensuelle à 579,90€. Bien que modeste, cette hausse constitue un soutien non négligeable pour les bénéficiaires souvent confrontés à des situations économiques difficiles.

Les allocations familiales revalorisées pour toutes les configurations familiales

Les familles françaises verront également leurs allocations familiales augmenter dès le 5 mai. Ces prestations, versées aux foyers ayant au moins deux enfants à charge de moins de 20 ans, s’adaptent à l’inflation. Pour deux enfants, l’allocation mensuelle passe de 148,52€ à 151,04€. Une famille avec trois enfants recevra désormais 344,55€, soit une augmentation mensuelle de 5,75€.

La majoration par enfant supplémentaire évolue également pour atteindre 193,52€. Cette revalorisation concerne aussi le complément familial, réservé aux familles modestes avec au moins trois enfants âgés de plus de 3 ans. Les bénéficiaires de ce complément toucheront jusqu’à 294,90€, contre 289,98€ précédemment.

Ces augmentations, bien que paraissant modestes individuellement, représentent collectivement un soutien financier appréciable pour les familles françaises. Dans un contexte économique marqué par une inflation persistante, chaque euro supplémentaire permet d’atténuer les difficultés quotidiennes des foyers les plus vulnérables.

L’impact de cette revalorisation sur le pouvoir d’achat des bénéficiaires

Si cette revalorisation de 1,7% suit théoriquement l’inflation observée sur l’année écoulée, son impact varie considérablement selon les situations personnelles. Pour les bénéficiaires de l’AAH, l’augmentation de plus de 17€ mensuels peut sembler modeste, mais représente plus de 200€ sur une année complète. Pour les familles nombreuses cumulant plusieurs aides, l’effet cumulé peut dépasser les 50€ mensuels.

Cette revalorisation arrive dans un contexte où les prix des produits de première nécessité ont fortement augmenté. L’alimentation, l’énergie et le logement pèsent lourdement sur le budget des ménages les plus modestes. Cette hausse des aides sociales, bien qu’attendue et nécessaire, ne fait souvent que compenser partiellement l’augmentation du coût de la vie.

Pour les travailleurs bénéficiant de la prime d’activité, cette revalorisation s’ajoute à l’augmentation du SMIC intervenue en janvier 2025. Ce cumul permet un maintien relatif du pouvoir d’achat pour ces salariés aux revenus modestes. La bonne nouvelle du 5 mai représente donc un soulagement bienvenu pour des millions de Français qui attendent ce versement revalorisé avec impatience.