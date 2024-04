Immobilier : Où investir 100 000€ en 2024 ?

Le secteur immobilier attire de nombreux investisseurs grâce à des taux d’intérêt bas, des rendements locatifs attractifs et un marché dynamique. Pour obtenir une rentabilité à long terme, il est essentiel d’examiner toutes les possibilités d’investissement selon vos objectifs et stratégies.

Investir dans un bien ancien avec 100 000 euros

Avec un budget de 100 000 euros, on peut envisager l’achat d’un bien immobilier ancien. En général, les biens anciens sont plus accessibles et rentables que les biens neufs. Les propriétés anciennes nécessitant des rénovations et situées près des centres d’emploi et des universités peuvent générer des gains de capital intéressants.

Acheter un bien neuf avec 100 000 euros

Certes, l’achat d’un bien immobilier neuf permet de bénéficier de plusieurs avantages fiscaux importants pour la réduction d’impôt. Cependant, il est beaucoup plus difficile de trouver un bien neuf avec un budget de 100 000 euros.

Les types de biens accessibles avec un budget de 100 000 euros

Dans le contexte d’un investissement, un budget de 100 000 euros donne accès à des petites propriétés telles que des studios ou des appartements T2.

Il est possible d'acheter un appartement T2 avec un budget de 100 000 euros, à condition de ne pas viser les grandes villes.

Investissement via SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier)

Pour générer des revenus stables et réguliers avec un budget de 100 000 euros, investir dans des parts de SCPI peut être une bonne option. Les SCPI collectent l’argent de plusieurs investisseurs pour acheter et gérer des biens immobiliers destinés à la location, permettant ainsi d’investir en immobilier via un placement collectif. Il existe différents types de SCPI :

SCPI à capital variable : Elles se spécialisent dans l'achat et la revente de parts.

Elles se spécialisent dans l’achat et la revente de parts. SCPI fiscales : Elles visent à faire bénéficier les membres de régimes fiscaux spéciaux liés à l’immobilier.

Néanmoins, ce type d’investissement n’est pas sans risques, surtout des frais de gestion élevés et un manque de transparence qui peut rendre difficile le choix des meilleures performances.

Participer dans un club deal pour optimiser son investissement immobilier

Le club deal est une solution de plus en plus populaire et intéressante pour investir dans l’immobilier. En créant une société, les investisseurs mettent en commun leurs ressources financières pour réaliser un investissement locatif. Le club deal regroupe plusieurs participants ayant les mêmes objectifs patrimoniaux et deviennent partenaires. Cette formule peut récompenser les membres principalement par deux sources de revenus : les gains en capital et les rendements locatifs issus de la mise en location du bien immobilier.

En somme, il existe plusieurs options pour investir 100 000 euros dans le secteur immobilier en fonction de vos objectifs et stratégies. A vous de déterminer celle qui convient le mieux à votre situation.