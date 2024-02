Quel est le montant maximal d’argent liquide que l’on peut avoir sur soi ?

Dans un monde où l’utilisation de cartes bancaires et de paiements électroniques est de plus en plus répandue, certains préfèrent encore utiliser de l’argent liquide pour effectuer leurs achats ou transactions. Mais, il existe des restrictions concernant les montants en espèces que l’on peut détenir, payer ou transporter. Cet article vous présente les principales règles à connaître.

Paiements en espèces : quelles limites ?

Il est nécessaire d’être conscient des limites imposées sur les paiements en espèces en France. Voici quelques règles à suivre :

Paiement entre particuliers : Aucune limite spécifique n’est imposée pour les paiements en espèces entre particuliers. Cependant, au-delà de 1 500 €, il est nécessaire d’établir un document écrit pour prouver les paiements et leurs motifs.

Paiement d’un particulier à un professionnel : La limite est fixée à 1 000 € pour ce type de transactions.

Salaires : Le paiement en espèces d’un salaire ne doit pas dépasser 1 500 € par mois.

Taxes et impôts : La limite est de 300 € pour les paiements en espèces destinés à régler ces obligations fiscales.

Opérations immobilières chez le notaire : La limite est de 3 000 € pour les paiements en espèces réalisés lors d’une transaction immobilière.

Retraits d’argent liquide : quelles restrictions ?

Les retraits d’argent en espèces sont également soumis à des limites, tant aux distributeurs automatiques qu’aux guichets bancaires. En général, les retraits d’espèces auprès d’un distributeur automatique sont possibles entre 200 € et 500 € par jour, selon les conditions de votre contrat bancaire. Néanmoins, ces plafonds peuvent varier selon les établissements financiers.

Transporter de l’argent liquide : quelles règles à suivre ?

Il est essentiel de bien connaître les règles concernant le transport d’argent liquide, surtout lorsqu’il s’agit de voyager avec une somme importante.

Voyage au sein de l’Union européenne

Lorsque vous voyagez au sein de l’UE, il n’y a aucune obligation de déclarer vos fonds liquides en dessous de 10 000 €. Toutefois, si vous transportez une somme supérieure à ce montant, vous devez effectuer une déclaration préalable auprès des douanes. En cas de non-respect de cette règle, vous pouvez être passible de sanctions et de confiscation du montant non déclaré.

Voyage hors de l’Union européenne

Si vous voyagez en dehors de l’UE, la règle reste la même : vous devez déclarer toute somme supérieure à 10 000 € auprès des douanes. Il est également conseillé de se renseigner sur les réglementations des pays visités en matière d’importation ou d’exportation d’espèces, car celles-ci peuvent être différentes. Il est toujours possible d’utiliser de l’argent liquide pour effectuer des paiements et des transactions, mais il est crucial de bien connaître les règles à suivre. Ces restrictions concernent aussi bien les montants autorisés pour les retraits et les achats que le transport de sommes importantes, surtout lorsqu’il s’agit de voyages internationaux. Pour éviter toute mauvaise surprise, assurez-vous de respecter ces limites et n’hésitez pas à consulter un spécialiste si vous avez des questions relatives au transport d’argent liquide.