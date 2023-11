9 métiers très prometteurs pour 2024 et leurs salaires attendus

Le marché de l'emploi en 2024 sera fortement influencé par l'évolution de l'économie, les avancées technologiques et les tendances sociales. Certaines filières semblent toutefois plus porteuses d'opportunités pour le futur. Voici quelques secteurs et professions qui devraient être en forte demande en 2024, ainsi que des conseils sur les salaires possibles attendus :

1. Technologies de l'information et sciences informatiques

Développeurs de logiciels et d'applications

Les experts en développement informatique seront recherchés pour concevoir et développer de nouvelles applications et technologies. Les salaires dépendront du niveau d'expérience, mais un développeur débutant peut s'attendre à percevoir environ 35 à 45 000 € brut par an.

2. Énergies renouvelables et environnement

Ingénieurs en énergie renouvelable

Spécialistes de la gestion de l'eau et de l'environnement

Le besoin de solutions durables pour assurer notre avenir énergétique entraînera une demande accrue d'experts dans ce domaine. Les salaires varieront selon la spécialisation, mais un ingénieur en énergie renouvelable peut espérer gagner entre 40 et 60 000 € brut annuels, tandis qu'un gestionnaire de l'eau et de l'environnement pourrait percevoir entre 35 et 55 000 €.

3. E-commerce et logistique

Spécialistes du marketing numérique

Responsables de la chaîne d'approvisionnement

Analyse des données e-commerce

L'évolution rapide du commerce en ligne nécessitera des compétences spécialisées pour rester compétitif sur le marché. Les salaires dépendront également du niveau d'expérience, mais un spécialiste en marketing numérique peut espérer gagner entre 30 et 50 000 € brut annuels, tandis qu'un responsable de la chaîne d'approvisionnement ou un analyste de données e-commerce pourrait toucher entre 40 et 65 000 €.

4. Services aux personnes âgées

Aides-soignants et aides à domicile

Le vieillissement de la population entraînant une demande croissante de services d'aide aux personnes âgées, les emplois dans ce secteur seront en augmentation. Le salaire est plus modeste, allant de 20 à 30 000 € brut annuels pour un aide-soignant, selon l'expérience et les responsabilités.

5. Éducation en ligne et apprentissage à distance

Enseignants en ligne

Les avancées technologiques permettent un accès plus aisé à l'éducation, créant des opportunités pour les formateurs et enseignants en ligne capables d'offrir une expérience pédagogique de qualité. Les salaires pour les enseignants en ligne varieront largement selon le niveau d'éducation et l'expertise, mais peuvent aller de 30 à 50 000 € brut par an.

6. Secteur financier et bancaire

Analyse financière

Les analystes financiers seront recherchés pour aider les entreprises et les particuliers à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. Le salaire d'un analyste financier débutant peut tourner autour de 40 à 60 000 € brut annuels, selon la taille et la localisation de l'entreprise.

7. Industrie du divertissement et des médias

Développeurs de jeux vidéo

L'industrie du jeu vidéo continue de croître, offrant de nombreuses opportunités aux développeurs talentueux dans ce domaine. Les salaires dans cette industrie varient également, mais un développeur de jeux vidéo débutant peut espérer gagner entre 35 et 55 000 € brut annuels.

8. Travail manuel et artisanat

Électriciens

Le secteur du bâtiment et des travaux publics restera porteur, avec une demande constante pour des professionnels qualifiés tels que les électriciens. Un électricien débutant peut s'attendre à une rémunération de l'ordre de 25 à 35 000 € brut annuels.

9. Santé mentale et bien-être

Psychologues et psychiatres

La prise de conscience croissante de l'importance de la santé mentale devrait se traduire par une demande accrue pour ces professionnels. Les salaires varient largement selon la spécialisation, le lieu d'exercice et l'expérience, mais un psychologue ou psychiatre débutant peut s'attendre à gagner entre 45 et 80 000 € brut annuels.

Pour maximiser vos chances de réussite dans ces métiers prometteurs en 2024, il est essentiel de rester informé des nouvelles tendances, des technologies émergentes et des besoins changeants du marché. N'hésitez pas à suivre des formations ou à développer des compétences pertinentes pour rester compétitif sur le marché du travail.