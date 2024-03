Agirc-arrco : Voici comment obtenir un des 400 000 rendez-vous gratuits de préparation à la retraite

En 2024, le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco met à disposition 400 000 créneaux pour des entretiens de préparation à la retraite. Destinés à aider les futurs retraités dans l’organisation administrative et à répondre à leurs interrogations, ces entretiens auront lieu dans 600 points d’accueil répartis sur tout le territoire français.

Une offre d’accompagnement élargie et recentrée sur la préparation à la retraite

Le nombre de rendez-vous offerts par le dispositif Agirc-Arrco est passé de 200 000 en 2023 à 400 000 entretiens gratuits en 2024. Ces derniers sont ouverts aux personnes âgées de 40 ans et plus qui se questionnent sur leur future retraite. Ils sont organisés à travers 600 espaces dédiés dont l’accès a été simplifié pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de cet accompagnement personnalisé.

Des entretiens individuels à partir de 45 ans, et même avant pour certains cas

Afin de faciliter la transition vers la retraite, des entretiens individuels sont proposés à partir de l’âge de 45 ans. Toutefois, des créneaux spécifiques sont réservés pour les personnes de 40 ans ou plus ayant des situations particulières telles que des carrières longues ou des problèmes de santé, et qui souhaitent se renseigner sur les conditions de leur future retraite. Il est important de noter que 100 000 de ces entretiens sont réservés aux personnes identifiées en amont par l’organisme, suivant des critères indiquant la possible complexité de leurs situations.

Favoriser le dialogue et répondre aux interrogations des futurs retraités

Les entretiens de préparation à la retraite ont pour objectif d’aider les individus à anticiper leur départ en retraite, en apportant des conseils personnalisés et en favorisant le dialogue autour de cette étape cruciale de la vie. Ils permettent notamment :

de faire le point sur sa carrière professionnelle,

d’estimer le montant de sa future pension,

de vérifier l’exactitude de ses données,

de s’informer sur les dispositifs spécifiques dont on peut bénéficier (compte pénibilité, carrières longues…),

et de savoir quelles démarches effectuer pour demander sa retraite.

Il est recommandé de commencer les démarches au moins douze mois avant la date prévue du départ en retraite, afin d’éviter tout retard ou complication administrative.

Des outils numériques et services en ligne pour faciliter la préparation à la retraite

En complément des entretiens individuels, Agirc-Arrco met à disposition des futurs retraités des outils numériques et services en ligne leur permettant de faciliter la préparation à la retraite. Parmi ceux-ci, on trouve :

la création d’un espace personnel sécurisé sur le site Agirc-Arrco,

un simulateur de retraite pour estimer le montant de sa future pension,

des fiches d’information sur les différents dispositifs existants

et un service en ligne pour demander sa retraite complémentaire.

Une démarche qui répond aux attentes des Français à l’approche de la retraite

Chaque année, 650 000 personnes partent à la retraite. Grâce à cette offre d’entretiens gratuits, Agirc-Arrco accompagne une partie croissante de ces futurs retraités dans leurs démarches administratives et leurs questionnements. De plus, les retours positifs obtenus par l’organisme démontrent que cette initiative répond aux attentes du public concerné.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre rendez-vous dès maintenant pour bénéficier de cette offre limitée à 400 000 créneaux d’accompagnement personnalisé. N’attendez pas pour faire le point sur votre future retraite !