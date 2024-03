Bonne nouvelle pour les acheteurs immobilier, votre crédit pourrait être accepté bien plus facilement

Alors que le ministre Christophe Béchu doit rencontrer cette semaine des représentants des banques pour discuter d’un assouplissement des conditions d’accès au crédit, les courtiers sont unanimes : depuis le début de l’année, les banques ouvrent grand les vannes du crédit immobilier. Et attention, nous préviennent-ils, ce n’est pas parce que le profil des emprunteurs a changé aujourd’hui.

Moins d’exigences en matière d’apport personnel

D’où la baisse des taux d’intérêt et moins d’exigence en termes d’apport personnel et de garanties. Pour inciter leurs clients à emprunter, certaines banques n’hésitent plus à diminuer considérablement leurs exigences, que ce soit dans leur communication ou dans la réalité du traitement de chaque demande.

Ainsi, chez Vousfinancer, plus d’un tiers des demandes étaient rejetées l’année dernière. Mais en 2022, ils ont constaté un net recul dans le nombre de refus, puisque certaines banques ont décidé de réexaminer tous les dossiers précédemment rejetés, parfois même lorsqu’ils avaient été classés comme inexploitables.

Un intérêt commun entre banques et emprunteurs

Pour les banques : Cela leur permet de récupérer une clientèle potentielle et donc de générer de nouvelles affaires.

: Cela leur permet de récupérer une clientèle potentielle et donc de générer de nouvelles affaires. Pour les emprunteurs : Cela signifie la possibilité d’accéder à un crédit immobilier dont ils pensaient ne pas pouvoir bénéficier, du fait des conditions trop strictes imposées jusque-là par les établissements bancaires.

L’importance de la concurrence entre banques

En réalité, selon les courtiers, le meilleur moyen pour obtenir l’acceptation d’une demande de crédit précédemment rejetée est de jouer sur la concurrence. Les consommateurs peuvent ainsi être tentés de se tourner vers une autre enseigne qui propose des taux plus compétitifs ou des modalités de prêt plus avantageuses. Par exemple, actuellement, la banque la moins généreuse offre 4,9 % pour 20 ans, tandis qu’une autre propose 3,6 % pour les mêmes profils et durée.

Quelles perspectives pour le marché de l’immobilier ?

Les professionnels de l’immobilier sont optimistes quant à l’évolution du marché, notamment en ce qui concerne la reprise des transactions et la progression des investissements. La baisse des taux d’intérêt, associée à un assouplissement des conditions de crédit, devraient permettre à davantage de ménages de réaliser leurs projets immobiliers.

Toutefois, certains experts mettent également en garde contre les potentielles dérives inflationnistes que pourrait provoquer cette situation. Si les dernières données sur les prix de l’immobilier montrent encore une certaine stabilité, veuillez noter qu’un afflux de nouveaux emprunteurs pourrait pousser les prix vers le haut.

Les conseils pour les futurs emprunteurs

Ne pas hésiter à comparer les offres de prêt des différentes banques et à faire jouer la concurrence

Se renseigner sur les conditions exigées par chaque établissement (apport personnel, garanties…)

Penser à négocier les frais de dossier et les conditions de remboursement anticipé (surtout en cas de rachat de crédit)

Ne pas se précipiter et prendre le temps de définir clairement ses besoins avant de souscrire un prêt immobilier

En conclusion, alors que les banques semblent aujourd’hui plus enclines à ouvrir leurs portes à tous types de profils d’emprunteurs, il convient néanmoins de rester prudent lors de la recherche de financement pour un projet immobilier. Les futurs emprunteurs doivent prendre en compte ces assouplissements dans leurs stratégies de recherche, et notamment ne pas hésiter à comparer les offres, à poser des questions et à négocier.