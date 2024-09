Ce métier paie jusqu’à 15 000 € par mois, mais personne n’en veut !

Le marché de l’emploi français recèle parfois des surprises. Un métier méconnu offre des perspectives alléchantes, avec des rémunérations pouvant atteindre 15 000 euros par mois. Pourtant, cette profession peine à attirer les candidats malgré son utilité et sa présence sur l’ensemble du territoire. Plongeons dans l’univers de ce métier juridique en pleine mutation.

Un métier juridique en quête de reconnaissance

Longtemps dans l’ombre des avocats et des notaires, cette profession juridique souffre d’un déficit d’image auprès du grand public. Malgré des campagnes publicitaires innovantes et une présence accrue sur les réseaux sociaux comme TikTok, elle peine à séduire les jeunes diplômés.

Régis Granier, vice-président de la Chambre nationale, explique : « Cela fait plusieurs années que nous multiplions les initiatives pour nous faire connaître et expliquer la variété de nos missions. Nous récolterons le fruit de nos efforts dans quelques années… » Cette profession, autrefois connue sous le nom d’huissier de justice, a connu une profonde transformation.

Depuis la loi Macron du 6 août 2015, un rapprochement s’est opéré entre les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. Le 1er juillet 2022 marque la naissance officielle d’une nouvelle profession : le commissaire de justice. Cette évolution vise à moderniser l’image du métier et à élargir son champ d’action.

Des missions variées au service de la justice

Le commissaire de justice endosse plusieurs rôles essentiels dans le système judiciaire français :

Signification et exécution des décisions de justice

Élaboration de constats (représentant 30% de l’activité)

Inventaire avec prisée (estimation) dans le cadre de successions ou de mises sous tutelle

Ces professionnels du droit interviennent dans des domaines variés, allant du règlement des litiges à l’estimation de biens. Leur expertise s’étend également à des marchés innovants comme les constats par drone ou la propriété intellectuelle.

Présents dans les métropoles comme dans les zones rurales, les commissaires de justice assurent un maillage territorial essentiel pour l’accès à la justice. Leur rôle est primordial pour garantir l’application des décisions judiciaires et la protection des droits des citoyens.

Une formation exigeante pour un métier d’avenir

Devenir commissaire de justice nécessite un parcours académique et professionnel rigoureux :

Obtention d’un master en droit Réussite à l’examen d’entrée de l’Institut National des Commissaires de Justice (INCJ) Formation théorique et pratique à l’INCJ Obtention du diplôme de commissaire de justice

Malgré ces exigences, les jeunes diplômés trouvent facilement leur place dans une officine. Le numerus clausus, bien que limitant, assure des débouchés aux nouveaux entrants dans la profession.

Actuellement, on dénombre entre 3 700 et 3 800 commissaires de justice répartis dans environ 1 700 études en France. Chaque année, 100 à 120 nouveaux professionnels intègrent le métier, un chiffre insuffisant face aux besoins estimés entre 150 et 180 pour compenser les départs à la retraite.

Une rémunération attractive pour les entrepreneurs du droit

Les commissaires de justice titulaires sont de véritables chefs d’entreprise. Ils gèrent leur officine, emploient du personnel (clercs, assistants) et perçoivent des revenus basés sur les actes juridiques qu’ils délivrent. Cette structure entrepreneuriale offre des perspectives financières intéressantes :

Type de revenus Montant mensuel net (en euros) Revenu moyen 7 500 Revenu potentiel (grandes officines ou spécialisations) Jusqu’à 15 000

Ces chiffres, fournis par le ministère de la Justice, illustrent le potentiel lucratif de la profession. Régis Granier souligne que les revenus « peuvent aller du simple au double » pour les professionnels gérant de grandes structures ou s’étant spécialisés dans des domaines porteurs.

La diversification des activités, comme la vente de parts sociales ou les constats spécialisés, ouvre la voie à des revenus encore plus élevés. Cette flexibilité permet aux commissaires de justice d’adapter leur pratique aux évolutions du marché et de la société.

En définitive, le métier de commissaire de justice offre un équilibre rare entre utilité sociale, stabilité professionnelle et perspectives financières attrayantes. Malgré ces atouts, la profession doit relever le défi de sa notoriété pour attirer les talents nécessaires à son développement futur. L’enjeu est de taille : assurer la pérennité d’un maillon essentiel du système judiciaire français tout en offrant des opportunités de carrière épanouissantes aux juristes de demain.