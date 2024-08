Ce métier payé jusqu’à 4900€ par mois, mais que personne ne veut faire recherche partout en France

Le métier de plombier, souvent sous-estimé, offre de belles opportunités financières tout en nécessitant une formation relativement courte. Dans cet article, nous explorons les principales raisons pour lesquelles ce métier peut vous permettre de bien gagner votre vie sans passer des années sur les bancs d’école.

Les bénéfices financiers du métier de plombier

Des salaires attractifs dès le début de carrière

Dès la sortie de leurs formations professionnelles, les jeunes plombiers peuvent espérer toucher des salaires nets mensuels assez compétitifs. Les employés expérimentés peuvent rapidement voir leurs revenus évoluer entre 2 500 et 3 500 euros net par mois, selon Nathalie Bismuth, associée dans une entreprise parisienne du secteur.

La possibilité de travailler à son compte

Pour ceux qui décident de se lancer en tant qu’auto-entrepreneur, les gains peuvent être encore plus élevés. En 2017, les plombiers chauffagistes indépendants figuraient parmi le décile supérieur avec des revenus moyens de 5 000 euros par mois.

Une profession aux débouchés nombreux

Forte demande sur le marché de l’emploi

Les opportunités d’emploi pour les plombiers sont nombreuses et variées. En mars 2024, France Travail a recensé plus de 12 000 offres d’emploi pour cette profession, dont 4 700 en CDI.

Des conditions de travail flexibles mais exigeantes

Bien que les horaires puissent être flexibles, le métier de plombier requiert une bonne condition physique. Cela permet néanmoins une certaine liberté dans l’organisation de son emploi du temps, particulièrement appréciée des travailleurs indépendants.

Comment devenir plombier ?

Une formation rapide et efficace

Devenir plombier nécessite une formation technique relativement courte, accessible via différents parcours :

Des certificats professionnels spécialisés

Des brevets de technicien supérieur (BTS) en installations sanitaires ou thermiques

en installations sanitaires ou thermiques Des apprentissages en alternance permettant de combiner théorie et pratique

Perspectives d’évolution

La progression de carrière est aussi possible et prometteuse. Avec quelques années d’expérience, il est envisageable de monter sa propre entreprise et ainsi augmenter ses revenus substantiellement.

Le profil idéal pour devenir plombier

Compétences techniques et qualités humaines

Un bon plombier doit posséder diverses compétences techniques comme la maîtrise des installations sanitaires et thermiques. De plus, certaines qualités humaines telles que la rigueur, l’autonomie et une bonne relation client sont essentielles pour réussir dans ce métier.

Un métier traditionnellement masculin… mais ouvert à tous

Historiquement, la profession de plombier est dominée par les hommes. Cependant, les opportunités sont également accessibles aux femmes, malgré leur faible représentation actuelle.

Opter pour une carrière de plombier peut s’avérer un choix judicieux pour ceux cherchant à entrer rapidement sur le marché du travail avec un bon niveau de revenu. Que vous souhaitiez travailler en tant qu’employé ou créer votre propre entreprise, ce métier présente de solides perspectives financières et professionnelles.