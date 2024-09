Ce pays tout proche de la France cherche à tout prix des habitants et vends des maisons pour seulement 12 centimes

L’Europe regorge d’opportunités inédites pour ceux qui souhaitent changer de cap et s’installer dans un cadre pittoresque. Aujourd’hui, nous mettons le cap sur la petite ville de Legrad, en Croatie, où une initiative audacieuse permet aux futurs résidents d’acquérir des maisons à prix symbolique. Dans cet article, découvrez comment cette ville tente de redonner vie à ses rues et pourquoi elle pourrait bien devenir votre nouvelle destination rêvée.

Legrand : entre histoire et modernité

Une région au charme authentique

Legrad est située dans le nord-est de la Croatie, près de la frontière hongroise. Bordée par la sinueuse rivière Drava, cette localité offre un paysage naturel unique. Avec son riche patrimoine historique et culturel, Legrad présente un potentiel énorme pour ceux qui aspirent à une vie plus tranquille loin des métropoles bondées.

Un passé marquant

Comme beaucoup de villes rurales en Europe, Legrad a connu une diminution progressive de sa population au fil des décennies. Autrefois florissante grâce à l’agriculture et au commerce, elle se trouve aujourd’hui face à un défi démographique immense. Cependant, au lieu de céder à la fatalité, Legrad a pris les devants avec une proposition révolutionnaire.

Des maisons à 13 centimes : l’initiative audacieuse de Legrad

Les raisons derrière ce prix symbolique

Pour revitaliser la commune et attirer de nouvelles familles, le conseil municipal de Legrad a décidé de vendre des maisons pour seulement 13 centimes. Derrière cette initiative se cache la volonté de repeupler la ville et de réinjecter de la vitalité dans ses artères désertées.

Acheter une maison : conditions et procédures

Sélection des maisons éligibles : Les autorités locales sélectionnent soigneusement les propriétés susceptibles d’être rénovées ou habitées immédiatement.

: Les autorités locales sélectionnent soigneusement les propriétés susceptibles d’être rénovées ou habitées immédiatement. Dépôt de candidature : Les intéressés doivent soumettre un dossier détaillant leurs intentions de rénovation et leur plan de vie à Legrad.

: Les intéressés doivent soumettre un dossier détaillant leurs intentions de rénovation et leur plan de vie à Legrad. Engagement envers la communauté : En contrepartie du prix réduit, les nouveaux propriétaires doivent s’engager à rester dans la ville et à participer activement à sa renaissance.

Pourquoi choisir Legrad ?

Qualité de vie incomparable

Outre le coût exceptionnellement bas de l’immobilier, Legrad séduit par sa qualité de vie. Les habitants bénéficient d’un environnement serein, propice à la relaxation et aux loisirs en plein air. La proximité de la nature et le rythme de vie plus lent sont des arguments de poids pour ceux qui cherchent à échapper au stress urbain.

Opportunités économiques et sociales

La volonté de la municipalité de Legrad est également de stimuler l’économie locale. Les nouveaux arrivants sont encouragés à lancer des projets entrepreneuriaux, qu’ils soient agriculteurs, artisans ou prestataires de services. En participant activement à la collectivité, ils jouent un rôle clé dans la transformation socio-économique de la ville.

Intégration et soutien local

Legrad ne se contente pas d’attirer de nouveaux résidents ; elle souhaite également assurer leur intégration réussie. Divers programmes et initiatives communautaires sont mis en place pour faciliter l’adaptation des familles, offrant ainsi un réseau de soutien actif et chaleureux.

Comment profiter de cette occasion exceptionnelle ?

Étapes à suivre pour postuler

Si vous êtes intrigué par cette chance unique, suivez ces étapes :

Recherchez les offres disponibles : Visitez le site officiel de la municipalité pour voir les propriétés mises en vente.

: Visitez le site officiel de la municipalité pour voir les propriétés mises en vente. Préparez votre dossier : Rassemblez tous les documents requis et rédigez un plan clair sur vos intentions et contributions futures à la communauté locale.

: Rassemblez tous les documents requis et rédigez un plan clair sur vos intentions et contributions futures à la communauté locale. Soumettez votre candidature : Envoyez votre dossier complet avant la date limite.

: Envoyez votre dossier complet avant la date limite. Attendez la réponse : Après examen, les autorités locales vous contacteront pour la suite des démarches.

S’installer dans une nouvelle ville

Déménager dans une nouvelle région, surtout à l’étranger, peut sembler intimidant. Heureusement, la mairie de Legrad propose divers services pour aider les nouveaux résidents à s’installer et à s’intégrer facilement dans la communauté.

Avec son charme rustique et ses initiatives innovantes, Legrad pourrait bien être le coin de paradis que vous cherchez. Son projet de maisons vendues à prix symbolique vise à transformer non seulement le paysage physique mais aussi à redynamiser le tissu social de la ville. Si l’aventure vous tente, il n’y a pas de meilleur moment pour saisir cette opportunité rare et découvrir tout ce que Legrad a à offrir.