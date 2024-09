Cet équipement obligatoire arrive chez vous en 2025

L’année 2025 marquera un tournant décisif pour de nombreux foyers français. Une nouvelle réglementation va contraindre environ 2 millions de ménages à installer un équipement jusqu’alors facultatif. Cette mesure, qui suscite des réactions mitigées, vise à moderniser le réseau électrique national. Découvrons ensemble les tenants et aboutissants de ce changement majeur qui touchera bientôt de nombreux foyers.

Le compteur Linky : un dispositif controversé mais bientôt incontournable

Au cœur de cette évolution se trouve le compteur Linky, développé par Enedis. Ce boîtier vert, désormais familier pour de nombreux Français, est loin de faire l’unanimité. Malgré les réticences, son installation deviendra quasi-obligatoire dès 2025. Les foyers réfractaires devront alors faire face à des frais supplémentaires s’ils persistent dans leur refus.

Les raisons de cette opposition sont multiples :

Craintes liées à la protection de la vie privée

Inquiétudes concernant les ondes électromagnétiques

Appréhensions vis-à-vis d’éventuels coûts cachés

Méfiance générale envers les nouvelles technologies

Malgré ces réserves, Enedis affiche un taux d’équipement de plus de 94%, avec 37,2 millions de compteurs déjà déployés. L’objectif affiché est d’atteindre les 100% d’ici 2025, conformément aux directives de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Les conséquences financières pour les foyers non-équipés

Jusqu’à présent, les ménages opposés au compteur Linky bénéficiaient d’une certaine souplesse. Ils pouvaient effectuer eux-mêmes le relevé de leur consommation et le communiquer à Enedis une fois par an, sans frais. Pourtant, cette période de grâce touche à sa fin. Dès 2025, les derniers récalcitrants devront s’acquitter du coût de la relève résiduelle.

Ce coût correspond aux frais supplémentaires engendrés par l’envoi d’un technicien pour relever manuellement la consommation d’électricité. Actuellement, les foyers qui ne transmettent pas leur relevé sont facturés 54,24 euros par an (9,04 euros tous les deux mois). À partir de 2025, ce montant pourrait évoluer.

Selon les estimations d’Enercoop, un fournisseur d’électricité renouvelable, la facture pourrait s’élever à :

Fréquence Montant HT Tous les 2 mois 10,66 € Par an 64 €

Ces chiffres restent toutefois à confirmer par la CRE, qui fixera les modalités précises et les montants dans le cadre du dispositif de tarification TURPE 7, prévu pour l’été 2025.

L’installation massive des compteurs Linky s’inscrit dans une démarche de modernisation du réseau électrique français. Ces appareils communicants offrent plusieurs avantages :

Une gestion plus fine de la consommation électrique Une détection rapide des pannes et anomalies La possibilité de développer de nouveaux services énergétiques Une facturation basée sur la consommation réelle, et non plus estimée

Cette évolution technologique, bien qu’imposée, pourrait à terme bénéficier aux consommateurs. Elle permettrait notamment une meilleure maîtrise de la consommation et potentiellement des économies d’énergie. Néanmoins, il est compréhensible que certains foyers restent méfiants face à ce changement.

Préparer l’avenir énergétique : entre obligation et adaptation

Face à cette échéance de 2025, les 2 millions de foyers encore non équipés devront faire un choix. Accepter l’installation du compteur Linky ou s’acquitter des frais supplémentaires. Cette décision, bien que contraignante, s’inscrit dans un contexte plus large de transition énergétique et de digitalisation des réseaux.

Pour faciliter cette transition, Enedis et les pouvoirs publics pourraient envisager des mesures d’accompagnement :

Campagnes d’information pour rassurer les consommateurs

Mise en place de dispositifs de protection des données personnelles

des données personnelles Offre de services personnalisés basés sur les nouvelles capacités des compteurs

Accompagnement spécifique pour les foyers les plus réticents

L’objectif est de transformer cette obligation en opportunité, permettant à chaque foyer de mieux comprendre et gérer sa consommation d’énergie. Cette évolution, bien que controversée, pourrait marquer un pas important vers un réseau électrique plus intelligent et résilient, capable de répondre aux défis énergétiques du 21e siècle.