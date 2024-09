Cette astuce permets de prendre le train gratuitement et pourtant peu de Français la connaissent

Avec l’augmentation des tarifs de transport et les dépenses qui grimpent, trouver des moyens économiques pour voyager devient une nécessité. Si vous aimez les enfants et que vous voulez découvrir de nouveaux horizons sans vider votre compte en banque, voici une astuce très intéressante.

Des billets de train gratuits grâce à Kidygo

Kidygo est une plateforme encore peu connue du grand public mais qui offre une opportunité incroyable : se faire payer ses trajets en train, bus ou avion par des parents cherchant un accompagnateur pour leurs enfants. Ce service s’avère particulièrement pratique pour les étudiants au budget serré et pour les parents divorcés devant gérer la garde partagée de leur enfant.

Comment fonctionne Kidygo

Pour profiter de ce système, il suffit de s’inscrire sur le site avec un abonnement mensuel de 9,90 € sans engagement. L’inscription implique également de fournir quelques documents comme une preuve d’un casier judiciaire vierge et diverses pièces d’identité. Une fois votre profil validé, vous pouvez commencer à consulter les annonces des parents et proposer vos services d’accompagnant.

Les parents publient des annonces indiquant le trajet, les dates et heures de départ, ainsi que le nombre d’enfants à accompagner. Ils précisent aussi si le billet sera remboursé intégralement ou partiellement

Avantages pour les voyageurs et les parents

Ce système est bénéfique pour les deux parties. Les voyageurs peuvent explorer différentes destinations tout en économisant beaucoup sur les coûts de transport, souvent élevés. Pour les parents, c’est une solution pratique pour faire voyager leurs enfants en toute sécurité, surtout lorsqu’ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes.

Destinations populaires et flexibilité

Les destinations varient, des grandes villes françaises telles que Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux aux capitales européennes. Cette variété offre aux accompagnateurs la possibilité de choisir des trajets selon leurs envies et disponibilités. Mieux encore, rien ne vous empêche de rester flexible quant à la destination finale si cela peut maximiser vos opportunités de voyage.

Par exemple, emmener un enfant de Paris à Lyon ou à Marseille devient non seulement abordable mais aussi une expérience enrichissante. Cela permet de découvrir de nouvelles villes sans avoir à se soucier du prix du billet.

Les modalités pratiques

La procédure pour devenir un « KidySitter » est simple et sécurisée. Voici quelques étapes clés :

S’inscrire sur la plateforme avec un abonnement de 9,90 € par mois.

Fournir les documents requis : casier judiciaire vierge, carte d’identité, photo d’identité.

Ajouter des diplômes, certifications ou expériences significatives pour rassurer les parents.

Proposer des trajets ou répondre aux demandes des parents via le moteur de recherche interne.

Attendre que les parents intéressés prennent contact pour fixer les derniers détails.

Quelles sont les responsabilités de l’accompagnateur ?

L’accompagnateur doit veiller à la sécurité et au bien-être des enfants durant le voyage. Cela inclut préparer des activités ou jeux pour passer le temps, s’assurer que les enfants soient confortables et communiquer régulièrement avec les parents pendant le trajet.

Même si la mission semble exigeante, elle est souvent gratifiante. De plus, rien ne vous empêche d’explorer la ville de destination une fois les enfants remis en toute sécurité à leurs parents.

Un échange gagnant-gagnant

Grâce à ce modèle novateur, Kidygo transforme totalement la manière dont nous envisageons nos trajets. Non seulement cette méthode permet de réduire considérablement les frais de transport, mais elle crée aussi des liens humains. Accompagner des enfants tout en profitant de voyages payés est une véritable aubaine pour les jeunes adultes et étudiants aimant les aventures et les interactions sociales.

N’oublions pas non plus la tranquillité d’esprit qu’elle procure aux parents, sachant que leurs enfants voyagent en bonne compagnie.

En conclusion, si vous cherchez à voyager souvent sans trop dépenser, tout en rendant service, Kidygo représente une opportunité unique et avantageuse à ne pas louper.