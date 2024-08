Pour éviter de se faire flasher, ces automobilistes ont trouvé une solution très maline, mais totalement illégale

Dissuasifs mais souvent redoutés par de nombreux conducteurs, les radars font partie intégrante de notre paysage routier. Afin d’éviter les amendes et la perte de points sur leur permis, certains automobilistes rivalisent d’ingéniosité pour tromper ces dispositifs de contrôle automatique. Dans cet article, nous vous proposons un tour d’horizon des méthodes utilisées ainsi qu’un éclairage sur les sanctions encourues.

L’évolution des radars : Des dispositifs de plus en plus sophistiqués

Avec l’évolution technologique, le nombre et la sophistication des radars n’ont cessé de croître. On distingue aujourd’hui plusieurs types de radars :

Radars fixes

Radars mobiles

Radars de tronçon

Radars autonomes

Radars sonores

Ces équipements, disséminés sur tout le territoire, constituent une véritable armada visant à garantir la sécurité routière. Cependant, face à cette multiplication, certains conducteurs cherchent des moyens parfois illégaux pour éviter les contraventions.

Techniques courantes pour échapper aux radars

Modification des plaques d’immatriculation

Une méthode fréquemment observée consiste à modifier les caractères des plaques d’immatriculation. Certaines personnes vont jusqu’à utiliser du vernis ou des sprays pour rendre difficile la lecture des numéros, notamment en pulvérisant de la laque pour cheveux sur ces plaques.

Usage de dispositifs électroniques

Certains conducteurs emploient des gadgets électroniques, tels que des détecteurs ou des brouilleurs de radar, afin de signaler la présence de radars ou même de perturber leur fonctionnement.

Sanctions et risques liés à ces pratiques

En France

La falsification ou la modification volontaire des plaques d’immatriculation est sévèrement punie par la loi française. Elle peut entraîner de lourdes amendes, une confiscation du véhicule, voire des peines de prison dans les cas les plus graves.

À l’étranger

Dans certains pays comme l’Espagne, les sanctions peuvent également être très sévères, allant jusqu’à douze mois de prison pour de telles infractions. Il est donc vivement déconseillé d’exporter ces pratiques au-delà de nos frontières.

Alternatives légales : Comment rester en règle ?

Respecter les limitations de vitesse

La solution la plus simple et la plus sûre reste encore de respecter les limitations de vitesse en vigueur. Non seulement cela vous protège des amendes, mais cela contribue aussi à la sécurité routière.

Utiliser des applications d’aide à la conduite

Certaines applications mobiles fournissent des informations en temps réel sur la localisation des radars et permettent d’adapter sa conduite en conséquence sans enfreindre la loi.

Emploi d’un régulateur de vitesse

De nombreux véhicules modernes sont équipés de régulateurs de vitesse qui aident le conducteur à maintenir une vitesse constante, limitant ainsi le risque de dépassement involontaire des vitesses autorisées.

Face à la vigilance accrue des autorités et aux nombreux radars installés sur nos routes, il est impératif de privilégier des comportements responsables et respectueux de la loi. Éviter les amendes ne devrait pas passer par des subterfuges illégaux, mais bien par une conduite prudente et respectueuse des règles de circulation. Adapter sa vitesse, utiliser les technologies à bon escient et veiller à la sécurité de tous restent les meilleures solutions pour éviter les désagréments sur la route.