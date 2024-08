Cette maison de 77m2 est à vendre pour seulement 1€

Dans une démarche innovante et solidaire, la municipalité de Saint-Amand-Montrond propose une maison à vendre pour seulement un euro. Cette initiative vise non seulement à attirer de nouveaux résidents mais aussi à revitaliser le cœur de la ville en encourageant la rénovation des bâtiments anciens. Découvrez les détails de cette offre inédite et les conditions qui l’accompagnent.

L’objectif derrière l’offre symbolique

Revitalisation du centre-ville

La municipalité de Saint-Amand-Montrond a pour ambition de redonner vie à son centre-ville. En mettant en vente des maisons pour une somme symbolique, elle espère attirer des familles qui apporteront dynamisme et vitalité au quartier. La présence de nouveaux habitants pourra ainsi favoriser le commerce local et renforcer le tissu social.

Réduction des logements vacants

Dans de nombreuses régions, la vacance des logements constitue un problème majeur. À travers cette opération, la ville souhaite réduire le nombre de maisons abandonnées ou vides, offrant ainsi une seconde vie à ces habitations qui ont connu les affres du temps.

Les caractéristiques de la maison proposée

La maison mise en vente dispose d’un espace de vie de 77,18 mètres carrés répartis sur deux niveaux. Voici une brève description de ses principales caractéristiques :

Une cuisine équipée

Deux chambres confortables

Un salon spacieux

Une salle de bain fonctionnelle

Un WC indépendant

De plus, la propriété inclut une cour de 13 mètres carrés et un garage de 16 mètres carrés, ajoutant une valeur supplémentaire à cet investissement immobilier exceptionnel.

Les conditions spécifiques à respecter

Rénovation obligatoire

Le futur propriétaire doit s’engager à rénover entièrement les réseaux électriques et à mettre le bâtiment aux normes actuelles. Un coût estimé autour de 128000 euros est à prévoir pour ces travaux. Toutefois, la mairie assure son soutien en aidant à la recherche de subventions et d’aides financières.

Résidence principale

Il est impératif que l’acheteur accueille cette maison comme résidence principale. La règle stricte imposée par la municipalité interdit toute utilisation en tant que résidence secondaire ou location. L’objectif est clair : intégrer pleinement les nouveaux venus dans la vie communautaire locale.

Pourquoi saisir cette chance unique

Un investissement à long terme

Acheter une maison pour un euro avec l’obligation de rénovation peut sembler un pari audacieux. Cependant, c’est une opportunité exceptionnelle pour ceux qui peuvent se permettre d’investir dans les travaux. Une fois rénovée, la maison pourrait voir sa valeur considérablement augmenter, constituant alors un excellent retour sur investissement.

Contribution à la communauté

En choisissant de vivre à Saint-Amand-Montrond, les nouveaux propriétaires jouent un rôle clé dans la revitalisation de la ville. Chaque nouvel habitant contribue à renforcer le sentiment de communauté et participe activement à l’évolution positive du centre-ville.

La municipalité de Saint-Amand-Montrond offre une occasion rare de devenir propriétaire pour une somme symbolique tout en participant à un projet ambitieux de revitalisation urbaine. Bien que des investissements soient nécessaires pour la rénovation, le soutien de la ville et les grandes possibilités offertes font de cette proposition une véritable aubaine pour les acheteurs motivés et passionnés par la rénovation. Plongez dans cette aventure et redonnez vie à une maison ancienne, tout en contribuant à la renaissance d’une belle commune française.