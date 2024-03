Chèque Energie : Voici la date a retenir absolument pour ne pas perdre ces 677€

Chaque année, une aide substantielle est mise à disposition de millions de ménages français dans le but de les soutenir dans leurs dépenses énergétiques. Il s’agit du chèque énergie, une initiative gouvernementale destinée à alléger les factures liées à l’énergie pour les foyers aux revenus les plus modestes. Le spectre de cette assistance est large, englobant non seulement les factures d’électricité, de gaz ou de bois, mais aussi les travaux de rénovation énergétique en complément à MaPrimeRenov’. Cependant, une vigilance est de mise : la date butoir pour l’utilisation de ce chèque approche à grands pas, le 31 mars étant le délai ultime pour ne pas se voir privé d’un montant pouvant s’élever jusqu’à 677 euros.

Une opportunité à ne pas laisser échapper

La mise à disposition du chèque énergie aux ménages éligibles s’inscrit dans une volonté de rendre accessible à tous une énergie à coûts réduits. En avril dernier, 5,6 millions de ménages l’ont reçu, intégrant les 20% aux revenus les plus faibles, avec un montant variant entre 48 et 277 euros. Le but ? Permettre une couverture partielle ou totale des frais engendrés par la consommation d’énergie, qu’elle soit électricité, gaz ou bois.

Paradoxalement, une partie non négligeable des ayants droit ne fait pas usage de cette opportunité. En 2021, 20% des destinataires n’ont pas utilisé leur chèque énergie. Un phénomène regrettable quand on sait que la majorité des aides sociales souffrent d’un taux de non-recours bien plus élevé, atteignant parfois 50%. Ainsi, malgré un taux d’utilisation satisfaisant de 80%, l’appel à une vigilance accrue demeure pour ne pas perdre un avantage financier considérable.

Maximisez vos avantages avant la date butoir

Quant au détail des montants cumulables, un foyer pouvait prétendre à un chèque énergie habituel, un chèque fioul, et un chèque énergie exceptionnel, en fonction de ses qualifications. Ces aides, distinctes mais cumulables, pouvaient représenter au total jusqu’à 677 euros.

Type de chèque Montant Chèque énergie classique 48 à 277 euros Chèque énergie exceptionnel 100 à 200 euros Chèque fioul 100 à 200 euros

Le chèque fioul, introduit pour tempérer la flambée des coûts énergétiques, et le chèque énergie exceptionnel, alloué entre la fin de 2022 et janvier 2023, représentent ces aides supplémentaires à prendre en compte avant la fatidique date du 31 mars.

Quid du chèque bois ?

Une aide exceptionnelle complémentaire, le chèque bois, a été octroyée à 2,6 millions de ménages jusqu’à fin mai de l’année précédente. D’un montant pouvant atteindre 200 euros, cette aide vise à soutenir spécifiquement ceux qui se chauffent au bois. Bien que non cumulable avec le chèque fioul, elle pourrait être associée aux autres types de chèques énergie, englobant donc une palette d’aides potentielles largement bénéfique pour les ménages concernés.

Anticipez pour optimiser votre soutien financier

La réticence ou l’oubli de faire usage de ces aides peut représenter une perte considérable pour les ménages éligibles. Avec des chèques qui s’arrachent jusqu’à 677 euros, la date du 31 mars constitue un repère fondamental. Pour les foyers n’ayant pas encore entrepris les démarches nécessaires à l’utilisation de ces chèques, l’appel est clair : il s’agit d’optimiser au maximum le potentiel aide avant que ces opportunités ne s’évaporent.

Il est ainsi primordial pour les bénéficiaires de ces aides de faire le nécessaire bien avant la date limite. Il ne tient qu’aux bénéficiaires de saisir ces opportunités, pour ne pas laisser passer jusqu’à 677 euros essentiels à l’équilibre de leur budget énergétique.