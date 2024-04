Pour faire fondre les factures d’énergie, ce simple geste permet d’économiser énormément sur le lave-vaisselle

Dans nos foyers, le lave-vaisselle figure parmi les équipements les plus énergivores. En effet, cet appareil réalise environ 280 cycles annuels, ce qui correspond à une utilisation moyenne de cinq fois par semaine. Selon le modèle, sa consommation électrique varie entre 220 et 290 kWh chaque année. L’aspect le plus énergétique étant le pompage de l’eau froide puis son réchauffement lors des cycles qui durent de 30 minutes à deux heures. Ainsi, il se positionne parmi les appareils les plus gourmands en énergie dans votre cuisine, à l’instar du four ou du réfrigérateur.

Le citron, un moyen simple pour réduire l’énergie consommée

Une astuce insoupçonnée permet de limiter la consommation d’énergie du lave-vaisselle : placer simplement un demi-citron dans l’appareil à chaque utilisation. Ce petit agrume, connu pour ses nombreuses autres utilisations en dehors des applications culinaires, sera également utile ici. Avec un pH généralement compris entre 2 et 3, il libère son acidité dans l’eau de lavage. Une eau plus acide a tendance à contenir moins de calcaire et limite ainsi la formation de tartre à l’intérieur du lave-vaisselle.

Adopter de bonnes habitudes pour optimiser encore davantage

Pour renforcer cette réduction de consommation d’énergie, d’autres bonnes pratiques peuvent être adoptées :

Nettoyage régulier : un entretien fréquent aidera à maintenir l’appareil en bon état de fonctionnement et évitera une surconsommation

: un entretien fréquent aidera à maintenir l’appareil en bon état de fonctionnement et évitera une surconsommation Utilisation des programmes économiques : privilégier les cycles éco pour réduire la durée du lavage et donc la consommation d’électricité

: privilégier les cycles éco pour réduire la durée du lavage et donc la consommation d’électricité Mise en route pendant les heures creuses : programmer le lave-vaisselle la nuit pour bénéficier des tarifs réduits.

Le choix d’un lave-vaisselle éco-responsable

Lors de l’achat d’un nouvel appareil, privilégiez un modèle adapté à vos besoins avec une bonne classification énergétique. En effet, les labels A+++ vous assurent une consommation réduite en eau et en électricité. Pensez également aux différentes options disponibles sur le marché pour faciliter le lavage tout en préservant l’environnement :

Des capteurs permettant d’adapter la durée du cycle en fonction de la saleté de la vaisselle

Un système autonettoyant régulier

Une technologie innovante de séchage (porte qui s’ouvre automatiquement en fin de cycle)

En conclusion : économiser de l’énergie avec des gestes simples et un citron

Pour réduire son impact environnemental sans sacrifier le confort qu’offre un lave-vaisselle, il suffit d’adopter quelques bonnes pratiques comme nous l’avons listées précédemment. N’oubliez pas que le citron peut être un excellent complément pour renforcer l’action anti-calcaire et ainsi optimiser encore davantage la consommation énergétique du lave-vaisselle. Le secret réside dans un entretien régulier et l’utilisation de produits adaptés tout en veillant à protéger les systèmes intégrés de l’appareil.