PER pour 2024: quels sont les plans d’épargne retraite les plus rentables ?

Ouvrez la porte à une retraite sereine et optimisée avec notre analyse pointue des plans d’épargne retraite pour 2024. Laissez-vous guider à travers un classement rigoureux et découvrez le PER qui résonne avec vos ambitions financières et personnelles.

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est devenu un produit phare pour ceux qui souhaitent se constituer un complément de revenus lors de leur départ en retraite. Face à la diversité des offres sur le marché, il peut être difficile de faire un choix éclairé et adapté à ses besoins. Dans cet article, nous vous proposons un classement des meilleurs plans d’épargne retraites.

Comparer les différents PER disponibles

Pour établir ce classement, nous avons pris en compte plusieurs critères essentiels qui peuvent influencer votre choix :

La performance du PER : c’est-à-dire le taux de rendement du fonds en euros et les performances des supports en unités de compte (UC).

Les frais : il convient de prendre en considération les frais de gestion, les frais sur versement et les frais d’arbitrage.

La flexibilité : il est intéressant de choisir un PER qui offre une souplesse au niveau des versements, des options d’investissement et des possibilités de rachat anticipé.

Les services associés : certains PER proposent des outils de pilotage en ligne, des conseils personnalisés ou encore des supports d’investissement durables et responsables.

Les avantages fiscaux : il s’agit notamment de la déductibilité des versements et des options de sortie en rente ou en capital.

Top 5 des meilleurs PER en 2023

Nous vous présentons ici notre sélection des cinq meilleurs plans d’épargne retraite en 2023, suivant les critères énumérés précédemment.

1. Un PER à gestion en ligne performant

Ce PER séduit par ses performances attractives et sa gestion entièrement en ligne, qui permet de réduire davantage les frais. Il offre également une grande souplesse dans les versements et la diversification du portefeuille, avec un large choix de supports en unités de compte.

2. Une offre avec un fonds en euros sécurisé

Il s’agit ici d’un PER proposé par une compagnie d’assurance renommée. Le taux de rendement du fonds en euros est relativement stable et sécurisé, offrant ainsi une garantie pour ceux qui recherchent un placement moins risqué. Cette offre propose également de nombreux avantages fiscaux.

3. Un plan d’épargne retraite écologique et solidaire

Pour ceux qui souhaitent investir tout en respectant leurs convictions environnementales et sociales, ce PER présente une gamme de supports labellisés investissement socialement responsable (ISR) ouverts aux entreprises et projets durables. Ce PER allie donc performance financière et engagement citoyen.

4. Un PER à faibles frais

L’atout principal de ce PER est sa tarification attractive : ses frais de gestion et de versement sont parmi les plus bas du marché. En revanche, les possibilités de gestion sont plutôt limitées et les performances modestes par rapport à d’autres produits.

5. Un plan d’épargne retraite avec ouverture SIMPLE ET sans frais

Ce PER séduit par sa simplicité : il est accessible en quelques clics, sans conditions de revenus ni de versements minimums. Les frais de gestion et de versement sont faibles, et le taux de rendement du fonds en euros est intéressant au regard de la sécurité offerte.

Bien choisir son PER en fonction de ses besoins

Pour trouver le meilleur plan d’épargne retraite adapté à vos objectifs, il est essentiel de bien définir vos priorités :

Si vous souhaitez privilégier la performance financière, optez pour un PER proposant des supports en unités de compte avec une approche dynamique. Si vous êtes attaché à la sécurité de votre épargne, privilégiez un PER présentant une part importante dans le fonds en euros. Si les considérations environnementales et sociales sont importantes pour vous, privilégiez un PER proposant des supports labellisés ISR ouverts aux entreprises durables. Enfin, si vous cherchez une solution simple et peu coûteuse, recherchez un PER ayant la réputation d’être facile à gérer et dont les frais sont compétitifs.

En conclusion… quel PER choisir ?

Le choix du meilleur PER ne peut être que subjectif car il doit répondre à vos propres critères. N’hésitez pas, avant de vous lancer, à comparer les offres et les performances pour déterminer celui qui sera le mieux adapté à votre situation. Finalement, rappelons que l’essentiel est de préparer au mieux sa retraite en commençant à épargner dès maintenant.

