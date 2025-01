Des millions de Français menacés de perdre un avantage fiscal crucial !

La réforme des retraites fait à nouveau parler d’elle, cette fois-ci avec une proposition qui pourrait impacter le portefeuille de nombreux Français. Une mesure controversée suscite actuellement de vifs débats : la suppression de l’abattement fiscal sur les pensions de retraite. Cette idée, avancée par des personnalités influentes, pourrait avoir des conséquences financières significatives pour des millions de retraités.

L’abattement fiscal sur les retraites remis en question

L’abattement fiscal dont bénéficient actuellement les retraités est au cœur des discussions. Ce dispositif, qui permet une réduction de 10% sur le montant imposable des pensions, est aujourd’hui remis en cause par certains acteurs économiques et politiques.

Gilbert Cette, président du Conseil d’orientation des retraites (COR), a été le premier à suggérer cette mesure. Il a été rapidement suivi par Patrick Martin, patron du Medef, qui a qualifié cet avantage fiscal d' »aberrant » et de « contre-nature » pour les retraités.

Voici les principales caractéristiques de l’abattement actuel :

Taux fixe de 10% sur les pensions de retraite

Plafonnement à 4 321 € par an

Applicable automatiquement lors de la déclaration d’impôts

Soulignons que cet abattement diffère de la déduction pour frais professionnels dont bénéficient les salariés, cette dernière pouvant atteindre jusqu’à 14 171 €.

Impacts financiers potentiels pour les retraités

La suppression de cet avantage fiscal pourrait avoir des répercussions financières significatives pour de nombreux ménages retraités. Selon les estimations de la Cour des comptes, le coût de cet abattement s’élevait à 4,5 milliards d’euros en 2023.

Une étude récente de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) révèle que l’impact varierait considérablement selon le niveau de revenus des retraités :

Catégorie de retraités Impact estimé Revenus inférieurs à 17 500 € par an Pas ou peu d’impact 10% les plus aisés Perte d’environ 300 € 5% les plus aisés Perte pouvant atteindre 860 €

Ces chiffres mettent en lumière une réalité complexe : si certains retraités pourraient voir leur situation financière se dégrader, d’autres pourraient paradoxalement être moins affectés par cette mesure que par un gel de la revalorisation des pensions, comme envisagé précédemment.

Arguments en faveur et contre la suppression

Les partisans de la suppression de l’abattement avancent plusieurs arguments :

Équité fiscale : Les retraités n’ayant plus de frais professionnels, cet abattement serait injustifié. Gain économique : Une économie substantielle pour l’État, estimée à environ 4 milliards d’euros par an. Ciblage des plus aisés : Les retraités aux revenus modestes seraient peu ou pas impactés.

Par contre, les opposants à cette mesure soulignent :

Le risque d’appauvrissement d’une partie des retraités, déjà fragilisés par l’inflation.

d’une partie des retraités, déjà fragilisés par l’inflation. La remise en cause d’un acquis social important pour de nombreux Français.

La nécessité de maintenir le pouvoir d’achat des personnes âgées pour soutenir la consommation.

Perspectives et alternatives envisagées

Face à cette proposition controversée, d’autres pistes sont étudieées pour réformer le système des retraites sans pénaliser excessivement les retraités. Parmi elles :

L’indexation différenciée des pensions : Cette approche consisterait à ajuster la revalorisation des pensions en fonction du niveau de revenus des retraités, préservant par voie de conséquence le pouvoir d’achat des plus modestes tout en limitant les dépenses publiques.

La révision du système de cumul emploi-retraite : En encourageant le maintien en activité partielle des retraités qui le souhaitent, on pourrait générer des recettes supplémentaires tout en répondant aux besoins de certains secteurs en tension.

L’harmonisation des régimes de retraite : Une uniformisation progressive des différents systèmes existants pourrait permettre de réaliser des économies d’échelle et de simplifier la gestion administrative.

Quelle que soit l’option retenue, il est clair que la réforme des retraites reste un sujet sensible, au carrefour des enjeux économiques, sociaux et politiques. Les décisions prises dans les mois à venir auront des répercussions durables sur le système de protection sociale français et sur le quotidien de millions de retraités.