En jouant près d’une église il y a presque 60 ans, il trouve 14 pièces qui s’avère être un véritable trésor

Une aventure d’enfance sous le sol d’une église en Norvège s’est transformée en une découverte historique majeure. Jan Gunnar Fugelsnes, alors âgé de quelques années seulement, avait découvert des pièces de monnaie médiévales et d’autres artefacts datant du XIIIe siècle. Cette trouvaille, conservée dans une boîte Kodak pendant près de 60 ans, offre aujourd’hui de nouveaux éclairages sur l’histoire norvégienne.

La découverte fortuite d’un trésor médiéval

Description des pièces et objets trouvés

Jan Gunnar Fugelsnes a mis au jour 14 pièces de monnaie en argent datant potentiellement du XIIIe siècle. Ces pièces se sont révélées être d’une valeur archéologique significative, fournissant des détails précieux sur les règnes de Marcus VI et Christian I. En plus des pièces, Fugelsnes avait également trouvé une perle d’ambre et neuf aiguilles médiévales, enrichissant ainsi la collection d’artefacts découverts.

Le contexte de la découverte

La découverte a eu lieu sous une église en Norvège centrale, dans une région où très peu de ces pièces ont été préservées jusqu’à ce jour. Selon Carl-Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad, un archéologue de la région, cette trouvaille est extrêmement rare pour le centre de la Norvège, ajoutant encore plus de valeur à ces objets historiques exceptionnels.

De l’aventure enfantine à la réalité historique

Un souvenir sentimental

Pour Jan Gunnar Fugelsnes et son frère, cette découverte était simplement une chasse au trésor enfantine. Ils étaient loin de se douter de l’importance historique de leur trouvaille. Cette anecdote porte une forte charge émotionnelle, comparable à une scène culte du film « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » où un garçon redécouvre les trésors de son enfance. Pour Fugelsnes, la remise de ces pièces aux autorités constitue non seulement un acte de conservation, mais aussi un lien tangible avec ses souvenirs d’enfance.

L’analyse et la conservation des pièces

L’origine et la datation

Les analyses effectuées par les archéologues situent certaines de ces pièces autour de l’année 1280, durant le règne du roi Marc VI de Norvège. D’autres objets trouvés sur le site, comme les aiguilles et la perle d’ambre, corroborent cette datation et offrent un aperçu fascinant de la vie quotidienne au Moyen Âge en Norvège centrale.

La législation norvégienne sur les artefacts

En vertu de la législation norvégienne sur la conservation des artefacts archéologiques, tous les objets fabriqués avant 1605 appartiennent à l’État, sauf s’ils appartenaient déjà à un particulier avant 1905. Conformément à ces lois, Jan Gunnar Fugelsnes a remis ses 14 pièces d’argent à la municipalité du comté, assurant ainsi leur préservation pour les générations futures.

Les découvertes fortuites de Jan Gunnar Fugelsnes offrent une perspective précieuse sur l’époque médiévale en Norvège. Non seulement elles mettent en lumière des aspects méconnus des règnes de Marcus VI et Christian I, mais elles renforcent également l’importance de la conservation et de l’étude des artefacts historiques. Ce trésor, autrefois simple jeu d’enfants, est devenu une véritable capsule temporelle, apportant une contribution inestimable à notre compréhension de l’histoire nationale.