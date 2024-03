Guide des matériaux et encres pour un tampon professionnel durable

Le tampon encreur demeure jusqu’à aujourd’hui un outil indispensable pour de nombreuses entreprises et organisations. C’est un dispositif de marquage à la fois facile d’utilisation et pratique. Il est également très polyvalent dans le sens où il trouve son utilité dans de multiples contextes. Parmi ces principales utilisations, on peut citer l’authentification, la validation et le marquage des documents. S’ajoutent à cela la signature de courriers, l’enregistrement des pointages, la personnalisation des emballages, des packagings, des étiquettes, des cartes de visite, etc. Dans tous les cas, il est important de choisir des matériaux qualitatifs et une encre adaptée pour garantir sa durabilité et son efficacité. Découvrez dans ce guide comment faire un choix judicieux.

Comparatif des matériaux utilisés pour la fabrication des tampons

Parmi les options les plus courantes, on trouve le bois qui constitue bien sûr un choix classique. Il est particulièrement élégant et confère aux tampons un aspect aussi authentique que traditionnel. Il est d’ailleurs disponible dans une large palette d’essences et est respectueux de notre planète. La même matière se veut résistante et robuste tout en offrant une impression précise et de haute qualité. Le bois est généralement utilisé pour les tampons professionnels manuels. Certains bémols existent cependant. Ce matériau est plus cher, peut se déformer si mal entretenu et offre moins de choix de couleurs.

Le plastique, pour sa part, associe la légèreté à la durabilité. Il ne craint ni l’eau ni les produits chimiques et peut arborer plusieurs couleurs. Les tampons en plastique sont conçus pour un usage quotidien en entreprise en raison de leur résistance et leur robustesse. En dépit de son avantage, la même matière n’est pas biodégradable, ce qui est préoccupant pour l’écologie.

Quant au métal, c’est de loin le matériau le plus robuste et le plus durable. On le préconise pour un tampon personnalisé dédié à des environnements de travail exigeants. Un dispositif de marquage métallique est souvent automatique, permettant une utilisation facile et rapide. L’autre avantage du métal tient au niveau de la personnalisation. On peut y graver différents types de visuels et motifs. C’est en plus un choix esthétique qui reflète le professionnalisme. Néanmoins, le métal est plus lourd, plus cher, moins confortable à manipuler et nécessite un entretien particulier pour éviter la dégradation ou la rouille.

Choisissez l’encre adaptée à vos besoins professionnels

Il existe plusieurs types d’encre disponibles sur le marché. L’encre à base d’eau se révèle idéale pour une utilisation générale. Elle est économique tout en offrant une bonne qualité d’impression sur une variété de supports. Elle est neutre, inodore et garantit un temps de séchage rapide. Néanmoins, ce type d’encre est moins durable et peut s’estomper plus rapidement.

L’encre à base d’huile est plus avantageuse que la précédente en termes de durabilité. Elle est adaptée aux tampons professionnels dédiés à une utilisation fréquente. Ce type d’encre résiste à l’eau et offre une meilleure tenue dans le temps. Le seul souci est qu’elle met plus de temps à sécher tout en étant plus cher et en ayant une forte odeur.

Il existe également des encres spéciales conçues pour des surfaces spécifiques (métal, plastique…). Elles offrent une résistance accrue à certains agents tels que les acides, les solvants… Elles sont toutefois plus onéreuses par rapport aux encres standards.

N’hésitez pas à demander conseils auprès de professionnels spécialisés en matériel de bureau. Ces derniers pourront vous faire essayer les encres sur divers supports. Vous pourrez ainsi comparer le redu obtenu avec ce que vous recherchez. Vous saurez ainsi vers quelle encre orienter votre choix !

Entretien et durabilité de votre tampon professionnel

Pour que votre tampon encreur puisse durer dans le temps, il doit être correctement entretenu.

Après chaque utilisation, ayez le réflexe de le nettoyer avec un chiffon humide ou bien avec une lingette. Le but consiste à débarrasser tout résidu d’encre et à éviter qu’il ne sèche et ne se durcisse. Si le modèle est mécanique, n’oubliez pas de nettoyer son mécanisme interne. Une fois nettoyé, votre tampon professionnel doit être bien séché, puis conservé dans un endroit sec et à l’abri de la lumière directe du soleil. Chaque composant défectueux doit être remplacé pour maintenir la qualité d’impression. Laissez un professionnel s’en occuper.

Il est recommandé de recharger régulièrement l’encre pour qu’elle ne sèche pas. Votre tampon doit être manipulé avec soin pour éviter de le cogner ou de le faire tomber.