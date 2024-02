Attention : bing et edge pourraient contourner les règles dma !

L’univers numérique est sur le grill : Microsoft et ses services phares pourraient être les prochains à déroger aux nouvelles lois européennes. Décryptez avec nous les dessous de cette saga réglementaire où Bing, Edge et Microsoft Advertising tentent de naviguer entre les mailles du Digital Markets Act.

Le paysage numérique est en constante évolution, influencé par les régulations qui cherchent à encadrer la puissance des acteurs majeurs dans le domaine. Parmi ces derniers, Microsoft et ses services tels que Bing, Edge et le portail publicitaire Microsoft Advertising font l'objet d'une attention particulière de la part de la Commission européenne. Alors que certains de leurs services ont déjà été classifiés, leur statut vis-à-vis du Digital Markets Act (DMA) reste flou et suscite des débats soutenus.

Le digital markets act et les services de microsoft à la loupe

Depuis mon immersion dans le monde économique, je m'intéresse aux ramifications législatives qui affectent les géants technologiques. À cet égard, mars 2023 est une date clé : les entreprises doivent se conformer aux exigences du DMA, un règlement destiné à réguler les « contrôleurs d'accès » numériques. Trois services de Microsoft – Bing, Edge et Microsoft Advertising – font actuellement l'objet d'une enquête pour déterminer s'ils répondent aux critères pour être classés comme tels. Ce statut est attribué aux plateformes jugées suffisamment importantes pour influencer le marché et empêcher l'émergence de concurrents.

Cette démarche réglementaire se fonde sur des critères précis tels que le nombre d'utilisateurs actifs, le chiffre d'affaires ou encore la capitalisation boursière. D'autres services de Microsoft, comme LinkedIn et le système d'exploitation Windows, ont été désignés en tant que contrôleurs d'accès. La firme a accepté sans contestation ces classifications, adoptant une stratégie de conformité contrastant avec d'autres entreprises comme Apple, Meta et ByteDance, lesquelles ont choisi de contester.

Arguments de microsoft et réactions préliminaires de la commission

La réputation de Microsoft en tant qu'entreprise innovante et influente n'est plus à faire. Cependant, elle défend fermement l'idée que ni Bing, ni Edge, ni Microsoft Advertising ne tiennent une domination significative, particulièrement en présence de concurrents de la taille de Google. Les préoccupations de l'entreprise concernant leur possible classification comme contrôleurs d'accès ont motivé la Commission à lancer une enquête détaillée.

La pertinence et l'efficacité des arguments de Microsoft semblent avoir été reconnues, Bloomberg révélant que les investigations pencheraient en faveur de la firme de Redmond. Malgré la portée encore provisoire de cette position, étant donné que la procédure ne sera conclue qu'en février, cette tendance positive se manifeste aussi pour d'autres services tels que iMessage d'Apple.

Implications d'un éventuel statut de contrôleur d'accès

Ne pas être classifié en tant que contrôleur d'accès par le DMA retire une série d'obligations et de restrictions. En effet, les entités régies par ce statut sont notamment interdites de prioriser leurs propres services face à ceux des concurrents, de combiner les données utilisateur ou d'exploiter des informations collectées sur des tiers à des fins concurrentielles. L'exemption de ce statut serait donc d'un grande avantage pour Microsoft, qui pourrait conserver une flexibilité dans ses stratégies commerciales.

Dans ce contexte, la position de Microsoft apparaît sereine, bien que la Commission européenne garde le groupe dans son viseur pour d'autres raisons, notamment autour du partenariat avec OpenAI. Une enquête a été lancée pour déterminer si les investissements de Microsoft en lien avec ce partenariat sont conformes aux réglementations sur les fusions, malgré les dénégations des responsables de l'entreprise.

Le contexte concurrentiel entre géants du web

Comprendre la dynamique de compétition serrée entre les géants technologiques est essentiel pour appréhender les enjeux actuels. Google, dominant le marché des navigateurs web et des moteurs de recherche, constitue un point de comparaison constant pour la situation de Microsoft. Ainsi, l'exclusion potentielle de Bing et Edge du cadre du DMA serait cohérente avec la position de Microsoft qui ne se considère pas en position de dominance, contrairement à certains de ses rivaux.

Cette rivalité et la tentative de diversifier l'écosystème numérique s'ancrent dans un contexte où le leadership et l'innovation sont cruciaux. De fait, des histoires inspirantes telles que celles narrées sur l'entrepreneuriat après la prison ou la nouvelle vague portée par les femmes qui transforment le business sont des témoins de l'évolution constante et de la diversification du marché entrepreneurial. L'importance de la gestion du stress dans cette arène compétitive est également soulignée dans les stratégies de gestion du stress pour entrepreneurs.

Critères DMA Services Microsoft Statut DMA potentiel Nombre d'utilisateurs actifs Bing, Edge Non classifiés Chiffre d'affaires Microsoft Advertising Non classifié Capitalisation boursière LinkedIn, Windows Classifiés