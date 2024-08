“Je suis payé 7830€ par mois…” C’est quoi ce métier qui paye bien et qui recrute en France

En France, la demande en professionnels du secteur de la santé n’a jamais été aussi forte. Chaque année, des dizaines de milliers d’offres d’emploi sont publiées pour combler le manque de médecins, dentistes et cadres de santé. Cet article explore les tendances actuelles du marché de l’emploi médical en France et les opportunités qui en découlent.

L’importance croissante des cadres de santé en France

Un métier bien rémunéré avec une forte demande

Les cadres de santé sont parmi les professions les plus recherchées dans le domaine médical. Selon des études récentes, ces professionnels peuvent espérer un salaire brut mensuel moyen de 7 830 euros. Au cours de la dernière année, environ 160 000 offres d’emploi ont été publiées pour ce poste, témoignant de la nécessité cruciale de ces compétences sur le marché français.

Distribution régionale des offres

Contrairement aux attentes courantes, l’Île-de-France n’est pas la région qui recrute le plus de cadres de santé. C’est en Auvergne-Rhône-Alpes que l’on retrouve le plus grand nombre d’offres (17 139), suivie de la Bretagne (6 238) et de la Bourgogne-Franche-Comté (6 147).

Le recrutement international : combler la pénurie de personnel médical

L’impact des politiques de recrutement étranger

Face à une pénurie persistante de personnel médical, la France a mis en place depuis plusieurs années une politique visant à recruter des professionnels de santé étrangers. Cette stratégie contribue à atténuer le déficit de main-d’œuvre tout en enrichissant la diversité professionnelle dans les établissements de santé français.

Les dentistes : une demande toujours croissante

Chiffres clés et perspectives

Pour les dentistes, le marché de l’emploi est également florissant. Avec un salaire moyen de 7 185 euros par mois, ce corps professionnel reste attrayant. Sur les 43 657 dentistes recensés en France en 2021, 84% exercent de manière indépendante.

Localisation des emplois pour dentistes

Sur les douze derniers mois, près de 20 000 offres d’emploi de dentistes ont été publiées, principalement concentrées en Île-de-France. Cela offre diverses opportunités pour les jeunes diplômés et les praticiens souhaitant évoluer vers des zones à forte densité urbaine.

Contrats offerts et stabilité de l’emploi

Types de contrats proposés

Contrats à durée indéterminée : Près de 116 000 offres

: Près de 116 000 offres Contrats à durée déterminée : Environ 21 500 offres

: Environ 21 500 offres Travail temporaire : Plus de 11 200 offres

La majorité des postes de cadres de santé et de dentistes sont proposés sous forme de contrats à durée indéterminée (CDI), garantissant ainsi une certaine stabilité et attractivité pour les candidats. Cela reflète une volonté des employeurs de fidéliser leur personnel face à une concurrence accrue.

Tendances futures et conseil pour les aspirants professionnels

Anticiper les besoins futurs

Avec une population vieillissante et des innovations constantes dans le domaine médical, les besoins en professionnels de santé devraient continuer à croître. Les étudiants et jeunes diplômés doivent être attentifs aux régions où la demande est forte et envisager des spécialisations recherchées comme les soins gériatriques ou la radiologie.

Conseils pour réussir sa carrière dans le secteur médical

Diversifier ses compétences : Acquérir des compétences complémentaires en gestion , technologie médicale ou recherche peut faire la différence.

: Acquérir des compétences complémentaires en , technologie médicale ou recherche peut faire la différence. Miser sur la formation continue : Se tenir informé des dernières avancées médicales et participer à des formations régulières est essentiel.

: Se tenir informé des dernières avancées médicales et participer à des formations régulières est essentiel. Étendre son réseau professionnel : Participer à des congrès, séminaires et rejoindre des associations professionnelles aide à rester connecté avec les opportunités du marché.

En conclusion, le secteur médical en France est en pleine croissance et offre de nombreuses opportunités pour les cadres de santé et les dentistes. La clé du succès réside dans la capacité à s’adapter aux évolutions du marché et à se former continuellement pour répondre aux nouveaux défis professionnels.