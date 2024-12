Seniors : France Travail dévoile 22 métiers clés pour votre reconversion

Dans un contexte où l’emploi des seniors en France accuse un retard par rapport à ses voisins européens, France Travail innove avec un programme ambitieux. Cette initiative, baptisée « Atout Senior », vise à redynamiser la carrière des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans en Île-de-France. Lancé en partenariat avec l’Ifocop, ce dispositif expérimental offre une formation gratuite dans 22 métiers porteurs du secteur tertiaire.

Un programme innovant pour relancer l’emploi des seniors

Le marché du travail français présente une particularité préoccupante : le taux d’emploi des 55-64 ans reste l’un des plus faibles d’Europe. Selon les données de la DARES, seulement 58,4% de cette tranche d’âge occupait un emploi en 2023, contre une moyenne européenne de 63,9%. Face à ce constat, France Travail et l’Ifocop ont uni leurs forces pour concevoir « Atout Senior ».

Ce programme expérimental s’appuie sur une pédagogie adaptée aux besoins spécifiques des quinquagénaires et plus. Le modèle « 4+4 » d’Ifocop structure la formation :

4 mois de formation théorique (560 heures)

4 mois de stage pratique en entreprise (602 heures)

Cette approche équilibrée permet aux participants de rafraîchir leurs connaissances tout en acquérant une expérience concrète dans leur nouveau domaine. Nadine Crinier, Directrice Régionale France Travail en Île-de-France, souligne l’importance de cette initiative : « Dans un marché du travail en pleine mutation, les métiers d’aujourd’hui ne seront pas ceux de demain. Le développement des compétences va devenir capital pour tous les publics dont les seniors ».

22 métiers clés pour une reconversion réussie

Le programme « Atout Senior » cible 22 formations certifiantes dans des métiers du tertiaire en tension. Cette sélection répond à la fois aux besoins du marché et aux aspirations des seniors en quête de reconversion. Parmi les professions concernées, on trouve :

Domaine Métiers Finance et Gestion Contrôleur de gestion, Comptable, Gestionnaire de paie Ressources Humaines Assistant RH, Responsable RH Commerce et Vente Manager de rayon, Négociateur immobilier, Chargé de développement commercial Logistique Assistant logistique Administration Secrétaire assistante

Cette diversité de formations permet aux seniors de s’orienter vers des secteurs dynamiques et porteurs d’opportunités. Bertrand Lamour, Président d’Ifocop, met en avant les bénéfices de cette approche : « La reconversion permet aux seniors non seulement de retrouver confiance, mais aussi de réorienter leur carrière vers des métiers en forte demande ou porteurs de sens ».

Un financement innovant pour lever les freins à la formation

L’aspect financier constitue souvent un obstacle majeur à la formation des seniors. Pour lever cette barrière, « Atout Senior » propose un modèle de financement avantageux :

75% du coût pris en charge par l’entreprise d’accueil

25% financés par le stagiaire via son Compte Personnel de Formation (CPF)

Possibilité de complément par France Travail pour couvrir le reste à charge

Cette répartition des coûts permet de rendre la formation accessible à un plus grand nombre de seniors. Par ailleurs, les participants conservent leurs indemnités ou aides spécifiques pendant toute la durée de la formation, assurant par suite une stabilité financière pendant cette période de transition professionnelle.

Perspectives d’avenir pour l’emploi des seniors

L’expérimentation d’« Atout Senior » se déroule d’octobre 2024 à fin 2025 dans cinq centres Ifocop d’Île-de-France. Cette région, qui affiche déjà un taux d’emploi des plus de 50 ans de 65,2%, supérieur à la moyenne nationale, sert de terrain d’essai pour ce programme novateur.

Les résultats de cette initiative sont prometteurs. Sur la période 2022-2023, les apprenants de plus de 50 ans ont représenté 10% des 100 000 stagiaires d’Ifocop, avec un taux de retour à l’emploi impressionnant de 83%. Ces chiffres encourageants laissent entrevoir un potentiel de déploiement plus large du programme à partir de 2026.

L’enjeu est de taille pour la France, qui cherche à rattraper son retard en matière d’emploi des seniors. Le succès d’« Atout Senior » pourrait non seulement améliorer les perspectives professionnelles des plus de 50 ans, mais aussi contribuer à renforcer la compétitivité de l’économie française en valorisant l’expérience et les compétences de cette tranche d’âge.

Avec ce programme inédit, France Travail pose les jalons d’une nouvelle approche de l’emploi des seniors, alliant formation ciblée, accompagnement personnalisé et réponse aux besoins du marché. Cette initiative pourrait bien marquer un tournant dans la politique de l’emploi en France, ouvrant la voie à une meilleure intégration des travailleurs expérimentés dans un monde professionnel en constante évolution.