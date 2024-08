La gendarmerie alerte sur une nouvelle arnaque qui fait des ravages sur les routes en France

Les automobilistes en Île-de-France doivent être vigilants face à une arnaque bien rodée qui sévit toujours sur les routes de la région. Cette escroquerie dite « panne bulgare » joue sur les émotions des bonnes âmes prêtes à aider. Découvrez comment elle fonctionne et les mesures à prendre pour éviter de tomber dans le piège.

Comprendre l’arnaque à l’or

La mise en scène de la panne

Le principe de l’arnaque repose sur une mise en scène bien orchestrée. L’escroc s’arrête sur le bas-côté avec le capot de sa voiture ouvert, souvent aux abords des sorties d’autoroute ou des routes secondaires. Il utilise fréquemment ses feux de détresse pour accentuer l’urgence de la situation.

Une histoire émotive

L’escroc est souvent accompagné de femmes et d’enfants pour toucher davantage la corde sensible des passants. Il prétend être en panne d’essence et ne pas avoir d’argent pour faire le plein. Le but étant de pousser le bon samaritain à lui donner de l’argent, des bijoux ou même de lui fournir un transport jusqu’à un distributeur automatique de billets.

Comment reconnaître une arnaque à l’or

Signes avant-coureurs

Voiture en panne sur le côté de la route avec les feux de détresse allumés

Capot du véhicule relevé pour simuler une panne

pour simuler une panne Présence de femmes et d’enfants pour attirer la sympathie

Demande d’aide financière ou de transport vers un distributeur automatique de billets

Comportement suspect

Un véritable conducteur en panne d’essence demande généralement à être conduit à la station-service la plus proche plutôt que de réclamer de l’argent directement ou des biens précieux.

Que faire si vous êtes confronté à cette situation ?

Précautions à prendre

Ne jamais s’arrêter si vous avez des doutes sur la légitimité de la situation

si vous avez des doutes sur la légitimité de la situation Collecter autant de détails que possible sur la voiture et les occupants sans sortir de votre véhicule

Appelez immédiatement les forces de l’ordre pour signaler l’incident

Réactions adéquates

Si vous décidez de vous arrêter tout de même, gardez vos portes verrouillées et vos fenêtres partiellement ouvertes. Limitez au maximum les interactions pour réduire les risques.

Mesures de prévention

Vigilance accrue

Soyez toujours sur vos guardes, surtout aux abords des sorties d’autoroute et sur les routes secondaires où ces arnaques sont fréquentes. Restez informés grâce aux pages comme Info Trafic Île-de-France qui alertent régulièrement sur ce type d’arnaques.

Sensibilisation de la communauté

Informez vos proches et les autres conducteurs de la région afin qu’ils soient également contenus de cette technique frauduleuse. Plus nous serons nombreux à être vigilants, moins ces arnaques auront de chances de réussir.

La sécurité des automobilistes doit passer avant tout. En comprenant mieux les mécanismes de l’arnaque à l’or et en adoptant les bonnes pratiques, chacun peut contribuer à enrayer ce phénomène inquiétant. Restez prudent et n’hésitez jamais à contact les autorités compétentes en cas de problème.