LEP, Livret A, PEL, voici les taux officiels pour 2024

Le gouvernement français a annoncé récemment des modifications concernant plusieurs taux sur divers produits d’épargne réglementés. À partir du 1er février 2024, le Livret d’Epargne Populaire (LEP) passera officiellement à un taux de 5%, contrairement au Plan Épargne Logement (PEL) qui augmentera à 2,25% depuis le 1er janvier.

Les taux d’épargne réglementés applicables dès le 1er février 2024 sont les suivants :

Livret A : 3%

Livret Bleu du Crédit Mutuel : 3%

Livret Développement Durable et Solidaire : 3%

LEP : 5%

Taux minimum : déterminé par chaque banque

Compte épargne entreprise : 2%

Plan d’épargne logement : 2,25%

Dans sa communication, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a précisé que les modifications apportées aux taux d’épargne ont été réalisées dans un souci d’équilibre et de soutien aux ménages les plus modestes.

Des taux stables pour le Livret A et les produits liés

Pour le Livret A, le gouvernement a choisi de maintenir le taux à 3% jusqu’en février 2025. Cette stabilité est due à la baisse des prix à la consommation et donc de l’inflation. Il convient de noter que cette décision influence également les autres produits d’épargne dont la rémunération dépend du taux du Livret A.

LEP : une épargne accessible aux ménages modestes

Le LEP représente un produit d’épargne particulièrement intéressant pour les foyers les plus modestes qui cherchent une solution d’épargne rentable sans risque. Malheureusement, sa portée étant restreinte au regard des critères d’éligibilité, il ne peut rivaliser avec le Livret A en termes de popularité. Néanmoins, malgré la baisse du taux de 6% à 5%, le LEP reste l’un des compte d’épargne les plus attractifs en France pour ceux qui peuvent y avoir accès.

Bilan complet des nouveaux taux d’épargne réglementés

Dans l’ensemble, voici ce qui change dès février 1er, 2024 :

La réduction du taux du Livret d’Epargne Populaire (LEP) de 6% à 5%

L’augmentation du taux du Plan Épargne Logement (PEL) de 2% à 2,25%

Les taux d’épargne en fin d’année

Pour l’instant, il est difficile de prédire exactement ce que seront les taux d’épargne à la fin de l’année 2024, mais il semble que le gouvernement souhaite maintenir la stabilité dans ce domaine. Il sera donc intéressant de suivre l’évolution des taux durant l’année et d’être attentif aux annonces du ministère de l’Économie et des Finances.

Nos conseils pour optimiser votre épargne réglementée

Pour faire fructifier au mieux votre argent, profitez des divers outils de comparaison disponibles en ligne afin de choisir le compte d’épargne qui correspondra le mieux à vos besoins et à votre situation financière. Gardez également un œil sur les actualités économiques et financières pour être informé de tout changement potentiel concernant les taux et les conditions d’épargne.