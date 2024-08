“Les cartes bancaires comme on les connaît, c’est terminé !” Voici pourquoi et à quoi elles ressembleront

Les banques françaises évoluent avec leur temps, repensant complètement le design de leurs cartes bancaires pour s’adapter aux nouvelles utilisations et tendances. Trois grandes banques – La Banque Postale, BNP Paribas et Fortuneo – sont à l’avant-garde de cette transformation. Cet article explore les changements apportés et les raisons derrière cette modernisation.

Un nouveau visage pour les cartes bancaires

Disparition des numéros en relief

Traditionnellement, les cartes bancaires arboraient 16 chiffres en relief sur leur face avant, accompagnés d’une bande magnétique et d’un bloc signature. Désormais, ces informations cruciales migrent vers le dos de la carte. Ce changement de design n’est pas seulement esthétique. En effet, il reflète une adaptation aux nouveaux usages des cartes, notamment avec la montée en puissance des puces mémoire.

Minimalisme et durabilité

Le minimalisme est au cœur de ce renouvellement. La partie avant des cartes ne montrera plus que le nom du titulaire et celui de la banque. Cette tendance a été amorcée par plusieurs institutions dès 2022, parmi lesquelles La Banque Postale, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et Banque Populaire. Selon BNP Paribas, les personnalisations « plates » ou non embossées ont démontré une plus grande résistance à l’usure quotidienne comparativement aux chiffres en relief qui se dégradent avec le temps.

L’évolution de l’utilisation des cartes bancaires

Paiement par carte en hausse constante

En 2022, les paiements par carte représentaient 62 % des 29,5 milliards de transactions scripturales en France. Cette forte adoption pousse les banques à revoir leurs cartes afin de mieux répondre aux besoins actuels de leurs utilisateurs qui privilégient de plus en plus les transactions numériques.

L’ère des cartes sans contact

Avec l’intégration croissante de la technologie sans contact, la signature et la bande magnétique deviennent obsolètes. Les nouvelles cartes misent sur les puces électroniques, garantissant une sécurité renforcée et simplifiant les transactions pour les utilisateurs.

Les avantages de ce nouveau design

Esthétique moderne et épurée

Le choix d’un design plus minimaliste répond également à un désir d’esthétique moderne. Les cartes désormais dépouillées d’informations apparentes ont un aspect plus épuré et élégant, s’inscrivant dans les tendances contemporaines du design.

Praticité et sécurité améliorées

Les informations essentielles étant déplacées au dos, la lisibilité de la carte s’en trouve nettement améliorée. Résistance à l’usure : Les chiffres en relief se détériorant rapidement, le nouveau format « plat » assure une longévité plus grande.

Les chiffres en relief se détériorant rapidement, le nouveau format « plat » assure une longévité plus grande. Sécurité renforcée : L’intégration de technologies avancées comme les puces électroniques et le sans contact améliore la sécurité des transactions.

L’avenir des cartes bancaires en France

Adoption généralisée

Il est prévu que d’autres institutions financières emboîtent le pas et adoptent ces nouvelles normes de design. Cette uniformisation pourrait simplifier l’expérience utilisateur tout en assurant une meilleure sécurisation des paiements.

Vers la fin de la carte physique ?

Alors que les applications mobiles et autres systèmes de paiement numérique gagnent en popularité, certaines questions se posent quant à l’avenir de la carte bancaire physique. Toutefois, pour le moment, les cartes physiques restent un outil indispensable pour de nombreux Français.

En conclusion, les modifications apportées aux cartes bancaires par La Banque Postale, BNP Paribas et Fortuneo marquent un tournant dans l’adaptation aux nouvelles pratiques liées aux paiements. Ces évolutions, à la fois esthétiques et fonctionnelles, représentent une réponse directe à l’usage croissant des technologies numériques dans le quotidien des consommateurs français.