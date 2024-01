Les métiers du futur : quelles compétences pour vraiment rester compétitif ?

Dans un contexte où le monde professionnel est en perpétuelle évolution et où les métiers traditionnels ont tendance à disparaître, il devient essentiel de se former aux métiers d'avenir et d'acquérir des compétences durables. Que ce soit dans le domaine des nouvelles technologies, de la santé ou encore de la communication, la flexibilité, l'adaptabilité et la créativité sont des atouts indispensables permettant aux travailleurs de demain de préparer leur avenir et de rester compétitifs sur le marché du travail.

Identifier les compétences clés pour les métiers en évolution

Afin de pouvoir s'adapter aux besoins du marché du travail et aux évolutions technologiques, économiques et environnementales, il est primordial d'identifier les compétences qui seront recherchées par les entreprises dans un futur proche. Parmi ces compétences, on retrouve notamment :

L'intelligence émotionnelle : c'est la capacité à identifier, comprendre et gérer ses propres émotions et celles des autres. Cela peut être appliqué autant dans la gestion des relations humaines que dans celle des machines;

La prise de décision : dans un contexte complexe et incertain, la capacité à prendre rapidement des décisions efficaces et justes sera très appréciée, que ce soit dans le management ou dans la recherche de solutions innovantes;

La résolution de problèmes complexes : cette compétence sera très utile pour les métiers d'ingénieurs, de chercheurs, mais également dans le secteur de la santé et de l'éducation;

La créativité et l'innovation : capables de générer des idées nouvelles et originales, ces travailleurs seront particulièrement recherchés pour leur capacité à anticiper les tendances et à créer de nouveaux produits et services adaptés aux besoins futurs.

Se former aux métiers d'avenir : quelles formations privilégier ?

Outre les compétences générales évoquées précédemment, il est également important de se spécialiser dans un domaine précis lié aux métiers du futur. Parmi les formations les plus prisées par les employeurs, on retrouve quelques domaines clés :

Les nouvelles technologies

Comme mentionné précédemment, l'évolution technologique aura une incidence majeure sur les métiers du futur. Les formations en informatique, développement web et programmation seront donc vivement recherchées, tout comme celles liées à la conception de système intelligent, l'intelligence artificielle ou encore l'automatisation des processus industriels. Le monde professionnel étant de plus en plus connecté, la cybersécurité sera également un enjeu-clé dans lequel il pourra être intéressant de se spécialiser.

La transition écologique et l'énergie

Avec les défis posés par le réchauffement climatique et la dégradation de l'environnement, les compétences liées aux énergies renouvelables, à la gestion des déchets ou encore à l'aménagement du territoire seront fortement appréciées. Les métiers de spécialistes en environnement et d'éco-conception connaîtront ainsi une croissance significative au cours des prochaines années.

La santé et le vieillissement de la population

En lien avec l'augmentation de l'espérance de vie et le vieillissement général de la population, les métiers de la santé connaîtront également un bond important. Par ailleurs, la technologie s'invite de plus en plus dans ce secteur, générant des besoins en personnels qualifiés pour maîtriser et développer ces nouvelles solutions numériques (télémédecine, e-santé…). Les formations en médecine, biotechnologies, pharmacologie ou optique seront donc recherchées par les employeurs.

Acquérir et entretenir ses compétences tout au long de sa carrière professionnelle

L'ère du « job for life », où l'on restait dans la même entreprise ou effectuait le même métier durant toute sa vie professionnelle, appartient désormais au passé. Aujourd'hui, la trajectoire professionnelle est marquée par des transitions régulières et nécessite d'acquérir constamment de nouvelles compétences pour s'adapter aux changements.

Ainsi, il semble essentiel non seulement de se former initialement à des métiers d'avenir, mais également de mettre à jour ses compétences au fil du temps. Pour cela, il sera nécessaire de s'informer sur l'évolution des métiers et de suivre régulièrement des formations continues ou certifiantes en lien avec son domaine d'expertise.

Le développement personnel et le travail sur les compétences transversales (gestion du stress, intelligence émotionnelle) pourront également être bénéfiques pour la réussite professionnelle. Enfin, il conviendra d'entretenir un réel esprit d'apprentissage tout au long de sa vie, permettant ainsi de faire face avec flexibilité, adaptabilité et créativité, aux aléas du marché du travail.

